Diputado Sangregorio explica qué va a pasar en Italia tras renuncia de Draghi

El legislador italoargentino afirma que: “El Presidente de la Republica Sergio Mattarella hizo bien en rechazar la dimisión de Draghi y ha invitado al presidente del Gobierno a presentarse en el Parlamento para dar explicaciones y para que se haga en esa sede una valoración de la situación de renuncia, buscando un nuevo voto de confianza. Si para el próximo martes o miércoles no se logra un voto de confianza del Parlamento para Draghi, quedan 2 caminos 1) Se establece un gobierno técnico y no político, hasta las elecciones, una vía difícil y como diputado no acompañaría con mi voto. 2) Un adelantamiento y llamado a elecciones. La primera opción le haría un daño a Italia porque mas allá de las diferencias de criterio que provocaron la caída de del gobierno, tenemos los fondos para el crecimiento de la nueva Italia de € 209 mil millones de la UE, mas 40 mil millones de euros propios, un total €249 mil millones para inversiones, a lo que hay que sumarle los mas de € 160 mil millones de ahorros que los italianos tienen en los bancos, ya que el pueblo italiano es ahorrista por naturaleza. Es decir, tenemos 400 mil millones de Euros disponibles. De ellos, 2O9 mil millones de euros, debemos invertirlos antes Del 2O26 de lo contrario debemos devolverlos. Nunca en su historia Italia tuvo tanto dinero a disposición, ni siquiera con el plan Marshall.