La violación masiva de los derechos humanos en Argentina

Siguiendo con el Estatuto de Roma, luego, resulta incorrecto referirse a los hechos ocurridos en ese período de tiempo como una “guerra civil”. Centralmente, porque no hubo una segunda fuerza beligerante. Según las teorías negacionistas, las guerrillas vendrían a ser la otra fuerza beligerante. Pero ese argumento, además de desconocer que la mayoría de las víctimas no fueron guerrilleros, sino trabajadores, y que al momento del golpe las organizaciones armadas se encontraban diezmadas, lo cierto es que las guerrillas nunca tuvieron un volumen relevante de cuadros, ni control de un territorio o autoridad sobre alguna población. Estos últimos son los elementos que tiene en cuenta el Estatuto de Roma para definir a una situación como “conflicto armado no internacional” y que, claramente, no se dieron en el caso argentino.