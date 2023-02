Las emisiones de deuda corporativa florecen en medio de las dificultades

El oficialismo instó a la oposición a declarar que no pretenden “reperfilar” ningún título público en caso de acceder al gobierno. El ex ministro y referente económico Hernán Lacunza sostuvo que es difícil saber cuál va a ser la situación de la deuda el año que viene y que “depende de lo que se haga antes” de diciembre. Además, afirmó que “no pagar la deuda es siempre la última opción, antes de un problema superior como una hiperinflación”. Estas idas y vueltas están lejos de ser banales, dado que, en un año electoral, el acceso al mercado de capitales no sólo depende de la actual gestión económica, sino también de las perspectivas a futuro.

Son conocidos los desafíos a los cuales se enfrenta el Tesoro en cada licitación: sin superávit fiscal primario y con la asistencia directa del BCRA limitada por el acuerdo con el FMI, debe no solo endeudarse para cubrir los montos de capital e interés de los bonos y letras que van venciendo, a su vez precisa cubrir el diferencial entre sus ingresos y gastos no financieros. Por eso, cada subasta exitosa es motivo de júbilo entre los inversores. Sin previsibilidad acerca de qué postura tomará el próximo gobierno en relación al endeudamiento en moneda local, los privados son cada vez más reacios a facilitar el rollover y el Estado toma un rol relevante.

Concretamente, esto se evidencia al observar la tasa forward implícita entre el T2X3 y el TX24, indicador que muestra qué tasa deberá convalidar el gobierno en el vencimiento del primero en base a lo observado en el mercado secundario (donde el BCRA interviene activamente), 13 de agosto de 2023, para renovarlo emitiendo el segundo (o un título similar), que se ubica aproximadamente +15,5% en términos reales. Dado que es difícil que se convalide tal rendimiento, será clave la participación de los distintos organismos vinculados al sector público para evitar convalidar esos niveles de tasa y facilitar la renovación.

La contracara de la situación actual está dada por dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el mercado secundario, aunque intervenido, no muestra señales de pánico. Por el otro, los recientes éxitos en las últimas subastas, focalizadas en la colocación de títulos de corto plazo. En conclusión, podríamos hablar de un mercado sin pánico, pero con cautela.

Sin embargo, mientras se evidencian estas dificultades, las colocaciones de deuda corporativa en el mercado primario van en aumento. Puntualmente, en la semana del 6 al 10 de febrero, nueve compañías realizaron emisiones de obligaciones negociables en los segmentos Badlar, dollar-linked (DLK) y UVA, por un monto de aproximadamente USD 394 M medidos al tipo de cambio oficial. Para esta semana, este número podría ampliarse en casi USD 200 M más, totalizando una cifra cercana a USD 600 M.

Si bien se observa una diferencia notable en los montos, dados que en la última licitación del Tesoro se captaron ARS 402.000 M o USD 2.090 M, no hay que dejar pasar que en los siete bonos corporativos DLK colocado la semana pasada, el plazo promedio fue mayor a 3 años y medio, con una media de TNA de corte del orden de 2,35%. Esto implica no sólo colocaciones a plazos mayores a los que logra el Tesoro, sino también tasas más competitivas.

Research Team Leader de TSA Bursátil