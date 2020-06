A 7 años de la ley de fertilidad: crisis sanitaria y muchas incógnitas

¿Cuál es el tiempo máximo que pueden criopreservarse los embriones? ¿Qué se puede hacer con aquellos que no se reclaman o no se transfieren? ¿Debe la donación de gametas ser anónima y confidencial o las personas nacidas mediante estas técnicas deberían tener acceso a la identidad del donante? Además, no regula sobre la creación y funcionamiento de un registro de donantes y menos avanza sobre un tema tan actual como la subrogación de vientre.

En el caso de los embriones criopreservados, según datos de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER), en el país hay alrededor de 52.000, de los cuales el 42% tienen más de 10 años. Por eso, cuando se sancionó el Código Civil y Comercial se estipuló que una ley especial iba a regularlos, por lo que existen proyectos que todavía no prosperaron. Lo mismo ocurrió con la subrogación de vientre, que espera una ley especial.

Esta falta de definiciones no impide a pacientes y centros trabajar juntos, e incluso muchos grises fueron aclarados mediante decretos reglamentarios. También es cierto que temas que en un momento se presentan como muy conflictivos, con el paso del tiempo dejan de serlo.

A modo de reflexión, en estos siete años pasaron muchas cosas al punto que nuestro sistema de salud está en crisis. La declaración de la pandemia se sumó a esa problemática, lo que complicó aún más la situación. Tanto es así que lo único cierto en estos momentos es lo incierto del futuro. Dicen que de sobrevivir a las crisis se puede salir fortalecidos. A eso apostamos, a la recuperación del país y el fortalecimiento del sistema sanitario. Con la convicción, en lo respecta a nuestra especialidad, que la mejor manera es hacerlo juntos; financiadores y prestadores, en beneficio de todos, sobre todo de los pacientes. Pero, además, los legisladores deben acompañar tratando las leyes que correspondan, para ofrecer algunas certezas entre tanta incertidumbre.

(*) Director de Halitus Instituto Médico.