Los puntos claves de la reforma laboral del radicalismo

El artículo 80 de la LCT sufrirá modificaciones en cuanto a la entrega del certificado de servicios de ANSES. El tendencioso certificado de servicios de ANSES, donde está la sabana laboral de los dependientes ya no sería necesario en papel con firma certificada de entidad bancaria; este estaría a disposición del dependiente por algún medio electrónico. Es decir, el empleador lo sigue confeccionando desde el portal de AFIP, pero una vez que se confirma, no se imprime y no se certifica, sino que el organismo recaudador lo pondría a disposición de quien corresponde de manera virtual. Ya no seria necesario notificar de manera fehaciente de la puesta a disposición del mismo. Se realizaría de manera virtual.