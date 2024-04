La prioridad de la UCR en el Congreso: "La reforma más urgente es la laboral"

El proyecto de reforma laboral de la UCR

“Nuestra presentación toma mucho del DNU”, sintetiza Lisandro Nieri y refiere a distintos puntos que priorizan “bajar sensiblemente las cargas laborales en una empresa de cinco trabajadores”, “dar previsibilidad a las PyMEs para que eventualmente un empleado no sea un conflicto que derive prácticamente en el cierre de la empresa” y “bajar la litigiosidad, que es el corazón del problema”. “La urgencia existe porque se encuentra estancada la creación de empleo formal en Argentina y el empleo informal, con todas las debilidades que eso tiene, hoy supera en número a la cantidad de trabajadores formales”, agregó.

Periodista (P.): ¿Qué espacios le expresaron su acompañamiento a esta reforma y cuáles se mostraron más reticentes?

Lisandro Nieri (L.N.): Yo creo que en privado no hay quien desconozca que Argentina necesita una modernización laboral. Lo ves a partir del diagnóstico: todo el régimen punitivo pretendía sancionar la informalidad, y si lo ves en los últimos años la informalidad ha crecido aún con todo el régimen de multas. Entonces los resultados están vistos que no son positivos; esto indica que hay que trabajar en una modernización. Parece que lo reconoce hasta el kirchnerismo que, en una de estas famosas cartas de Cristina Kirchner, habla de que una modernización laboral es necesaria. Obviamente nuestro proyecto es perfectible y tenemos observaciones de PyMEs que nos hacen algunos comentarios. Sin duda hay algunos puntos donde es más difícil de lograr acuerdo, como por ejemplo la desfinanciación de los sindicatos, que implica eliminar la cuota solidaria sindical. Esa cuota es meterte de manera compulsiva en el bono del empleado y yo personalmente voy a defender siempre la eliminación de esa cuota sindical.

P.: El año pasado existían proyectos del oficialismo de ese momento que pretendían una reducción en la semana o en la jornada laboral. ¿Alguna de esas cuestiones han sido habladas o discutidas?

L.N.: No, todavía no ha tenido agenda la Comisión, y nada de esto se trata en el proyecto que presentó el bloque de la UCR. Tenemos recién una reunión para terminar de integrar autoridades este jueves y no se ha empezado el tratamiento.

La agenda parlamentaria de la UCR

Separado como bloque de los restantes partidos que conformaban la alianza de Juntos por el Cambio, en los últimos meses la Unión Cívica Radical avanzó con una serie de proyectos y manifestaciones que consolidan su agenda legislativa. Más allá de las diferencias internas, el radicalismo comienza a posicionarse como la bancada con mayor iniciativa con respecto a sus ex aliados.

P: Este martes la UCR lanzó un comunicado en reclamo por la defensa de la universidad pública. ¿Tienen pensado acompañar ese reclamo con alguna acción legislativa?

L.N.: No, nosotros hemos planteado la necesidad incluso de incluir la educación en uno de los puntos de la agenda del Pacto de Mayo. La defensa de la educación es prioridad, sin ningún lugar a dudas, pero mi mirada personal es que hay que ser muy criteriosos a la hora de definir los objetivos en materia educativa: hacer los diagnósticos de la cantidad de egresados y los años que transcurre cada estudiante en la carrera. Está claro que la inversión en educación es indiscutible y que la educación no se rige por la ley de la oferta y la demanda; pero me parece que tenemos que hacer también un punto claro, que a veces en defensa de la educación se crean universidades sin ningún criterio y ningún tipo de análisis regional. Me parece que no tenemos que escondernos atrás de la bandera de la educación y pensar efectivamente en la educación, en qué necesitan los chicos, en qué necesita el mercado laboral y pensarlo en ese sentido.

José Luis Espert Lisandro Nieri Cámara de Diputados Lisandro Nieri con José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto Foto: Agencia Télam.

P: El radicalismo también está impulsando la reforma de jubilaciones e incluso hay una presidenta en la Comisión de Previsión y Seguridad Social. ¿Qué postura tiene el bloque?

L.N.: Las jubilaciones han tenido una recomposición parcial a través del DNU y por eso nosotros exigimos la constitución de esta comisión porque esto requería una velocidad que no podía esperar. Las jubilaciones habían perdido poder adquisitivo, pero la recomposición tiene que ser con el criterio fiscal que corresponde, porque la verdad que recomponer a costa de maquinita y de emisión no es el camino. La recomposición tiene que ser de orden fiscal, de eficiencia del gasto y de disminución del gasto tributario. No podemos decir que no se puede dar esa recomposición, pero probablemente tendrá que ir dándose en el tiempo y trabajar mucho gasto tributario que es inadmisible y todavía no atacamos como las jubilaciones extraordinarias que hay en la Justicia y si se retira de la reforma fiscal el capítulo del tabaco.

P: Durante estas semanas vimos algunos desacuerdos entre distintos integrantes del radicalismo, ¿cuáles son los puntos en los que se encuentran? ¿Dónde hay coincidencia total?

L.N.: No sé si puedo decir que total, pero en el caso de la reforma laboral tuvimos un amplio consenso dentro del bloque. En el caso de la Ley Bases también: tuvimos 32 sobre 34 votos de aprobación en general. Después en particular hubo posiciones distintas muy justas y fundamentos muy argumentados. Cada uno vota como cree que corresponde.