Momento de comprar oro

El oro tiene buenos fundamentos de compra:

Conflictos geopolíticos

Inflación récord de las últimas décadas

Mayores deudas gubernamentales

Lo que afecta al movimiento del oro es la tasa de interés real. Esta tasa es la nominal ajustada por inflación. Si esta tasa sube, el oro suele caer y viceversa.

En las últimas semanas la tasa real comenzó a bajar (ya que cayó la tasa nominal y las expectativas de inflación se mantuvieron sin grandes cambios), por lo que el oro reaccionó al alza.

En el contexto actual, es razonable que la tasa nominal no tenga mucha presión alcista, teniendo en cuenta el escenario recesivo y la fragilidad del sistema bancario.

Por eso, parece que el momento del oro ha llegado. Los fundamentos y los precios muestran señales sumamente auspiciosas. ¿Hay certeza? Claramente no. Pero las probabilidades están muy a favor.

¿Cómo se puede aprovechar esta oportunidad?

Hay diferentes alternativas para invertir en metales, según el perfil de cada uno. El oro tiene varios ETFs relacionados. El primero y principal es el GLD, que replica el comportamiento del metal.

Otra posibilidad es comprar índices que incluyan a varias mineras, o elegir algunas por separado, según el potencial. Al invertir en empresas (y no directamente en oro), hay una posibilidad de amplificar mucho los retornos. Y ni hablar si uno quisiera comprar calls (opciones de compra), que es una alternativa sumamente riesgosa, pero que puede dar rendimientos extraordinarios.

Vale aclarar que, si sube el oro, las empresas mineras van a subir muchísimo más. ¿Por qué? Se debe a que sus ganancias están ligadas íntimamente al precio del oro y tienen costos fijos de extracción.

Veamos el siguiente ejemplo:

Supongamos que el precio del oro es de u$s 2.000 la onza, y el costo fijo de extracción es de u$s 1.800. Si el precio del oro aumenta a u$s 2.200, eso implica que el margen de ganancia se duplicará, pasando de 200 a 400 dólares, ya que el costo de extracción se mantiene constante. De manera análoga, una caída en el precio del oro perjudicaría en demasía los márgenes de las empresas.

Razones para posicionarse en oro hay hace mucho tiempo, claro está. Sin embargo, cabe destacar que el mejor momento para comprar oro es cuando los precios lo están indicando, como es el caso ahora. Vale aclarar que oportunidades como estas aparecen una vez cada varios años.

Invertir en oro y en otros commodities tiene su complejidad. Por eso, te invito a que leas un informe con los factores que tenés que tener en cuenta. Además, te voy a contar 3 ideas simples de inversión. Lo podés descargar acá: Carta Financiera - Commodities.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.