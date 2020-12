Cuáles serán los valores del monotributo 2021

En este año de pandemia, la AFIP con justas razones obvias, tuvo la claridad de eliminar la actualización del mes de julio y las expulsiones por falta de pago (Recordemos que a las 10 cuotas impagas consecutivas, provoca la eliminación del Régimen) y los cambios de letra, anqué salidas del régimen simple en caso de excederse en los topes en su facturación anual.

Recordemos que el monotributo tiene dos tipos de actualizaciones, una el 20 de julio y otra el 20 de enero. Hace dos semanas se confirmó que en la actualización de enero 2021 se va a incrementar, a consecuencia de la suba del mínimo no imponible de ganancias, medido por el índice RIPTE, un 31,02%. Por tal motivo, el tope de facturación anual, como así también lo que abonamos de cuota mes a mes, se verá incrementada en dicho porcentaje.

CUADRO (2).jpg

Esta actualización de las escalas del monotributo por debajo del nivel de inflación implica para muchos pasar a una categoría superior cuando, realmente, no han facturado nada.

Nos vamos a encontrar con un atraso de las escalas de lo facturado anualmente, puesto que, los monotributistas actualizamos por inflación los valores pasados a precios.

Los especialistas en el Régimen Simple, no solo discrepamos con estas “desactualizaciones” sino que, en virtud al principio tributario “in dubio pro contribuyente”, proponemos que el incremento según el índice RIPTE actualice los pagos de las cuotas mensuales, y las actualizaciones de los topes anuales de facturaciones, sea medido por el IPC, que siempre, es superior al primero. De esta manera, no solo, eliminamos el retraso en las escalas, sino que ya no se actualizarán de manera lineal lo facturado anualmente con el pago del tributo.

Esto lleva a que los monotributistas tengamos mas alivio y soltura a la hora de facturar y pensar en incrementar nuestros negocios y/o servicios adoptando medidas que fomenten el empleo, teniendo en cuenta que, al estar mas tenue impositivamente, nos daría la posibilidad de crecer y fomentar el trabajo sin pensar en expulsiones o eliminaciones del régimen