Paseo por el Museo Forense de Buenos Aires, no apto para impresionables

El Museo Forense exhibe cuerpos no reclamados que son de valioso interés para estudiantes de Medicina. Pero también, las fichas de esos cadáveres dejan al descubierto algunas miserias humanas y la historia del primer asesino serial de la historia criminal Argentina.

Existe en Buenos Aires desde 1935 un lugar no apto para menores de edad o personas impresionables. Se trata del Museo Forense de la Justicia Nacional "Dr. Juan Bautista Bafico", que funciona dentro de la Morgue Judicial, ubicada en Junín 762, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En lo alto del Museo se puede leer la frase en latín “Sapiens nihil affirmat quod non probet”, que significa “El sabio no afirma lo que no puede probar”.