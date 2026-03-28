Por qué cobrás lo que cobrás: la psicología oculta detrás de tu sueldo

Muchos profesionales sienten que podrían ganar más, pero no lo logran. Detrás no siempre hay mercado o crisis: hay creencias personales que funcionan como techo invisible. El problema no es la falta de talento, sino la narrativa interna que limita cuánto se animan a pedir, negociar o escalar.

Hasta el infinito y más allá: ¿quién dijo que a los ingresos los define el mercado?

No vamos a descubrir nada nuevo si decimos que hay gente que se maneja mejor que otra con el dinero, que no tiene pruritos en pasar presupuestos altos y que gracias a eso puede darse un nivel de vida que, a los ojos de otros que posiblemente trabajan de lo mismo (o parecido) parece inalcanzable.

Lo cierto es que muchos profesionales sienten que podrían estar ganando más de lo que ganan. Otros, en cambio, se acomodan demasiado rápido a lo que perciben. Detrás de esa diferencia no siempre hay mercado, crisis o competencia, sino que muchas veces hay creencias personales que funcionan como un techo invisible.

Es más común de lo que parece. Personas con experiencia, clientes y buenos resultados que, sin embargo, cobran dentro de un rango que consideran “razonable” según lo que dicta el mercado. En ese punto aparece un factor clave que rara vez se discute abiertamente. Se trata de la autopercepción.

Algunas personas se justifican con lo que sienten que les falta: oficina propia, estructura, empleados, títulos universitarios. Sin embargo, esos elementos pueden afectar los costos o la forma de operar, pero no necesariamente el valor que una persona es capaz de generar para un cliente. El problema es que, cuando la mirada está puesta en lo que falta, el precio suele fijarse desde la inseguridad y no desde el aporte real.

Sin embargo, no siempre el mayor problema está en quienes sienten que podrían mejorar sus ingresos. A veces el desafío está en el otro extremo, los que se sienten demasiado cómodos con lo que ganan . Allí puede aparecer una especie de quietud profesional que reduce la búsqueda de oportunidades. En cambio, quien percibe que se está perdiendo “un pedazo de la torta” al menos identifica que hay margen de crecimiento, aunque todavía no sepa cómo alcanzarlo.

Te quiero, no te quiero, dame más

Hablar de ingresos suele presentarse como un tema económico, pero en realidad también es profundamente emocional. El dinero, en sí mismo es apenas una herramienta que permite intercambiar valor, comprar tiempo, proyectar. Sin embargo, las personas suelen cargarlo de significados que vienen de mucho antes de la vida laboral.

Las historias familiares influyen más de lo que se cree. No es lo mismo crecer en un hogar donde el dinero se conversa con naturalidad, donde las inversiones forman parte del día a día y las subas o bajas económicas no generan dramatismo, que hacerlo en un entorno marcado por la incertidumbre, las deudas o los conflictos por cuestiones económicas. Esos climas dejan huella.

Ahí aparece lo que muchos especialistas llaman el “techo invisible”. Se trata de personas que tienen capacidad para generar más valor, pero que emocionalmente no se sienten cómodas cobrándolo. No se trata de falta de talento, sino de una narrativa interna que limita cuánto se animan a pedir, negociar o escalar.

Lo cierto es que en escenarios económicos complejos, como los que atraviesa con frecuencia Argentina, el contexto suele convertirse en un argumento recurrente: “No es momento para subir precios”, “la situación está difícil”, “nadie está cobrando más”. Algo de eso es cierto, pero no explica todo, ni mucho menos.

Si nos adentramos en una misma economía, hay empresas y profesionales que logran posicionarse y otros que se paralizan. En productos o servicios muy comoditizados, por ejemplo, el precio efectivamente tiene menos margen de maniobra. Pero cuando aparece la marca, la comunicación, el diferencial o una propuesta de valor clara, el panorama cambia. El precio deja de ser solo un número y empieza a reflejar algo más amplio.

Animarse, el primer paso

La historia personal, por lo tanto, pesa mucho a la hora de ponerle precio al propio trabajo. Cuando durante la infancia o la formación no hubo entornos que fortalecieran la confianza, dar ciertos pasos en la vida profesional puede requerir un esfuerzo extra: animarse a llamar clientes, mostrarse, insistir, tolerar negativas.

El miedo al rechazo aparece con frecuencia como una barrera silenciosa. Muchas personas no se animan a exponerse lo suficiente como para que el mercado conozca lo que hacen. Y en ese punto, la timidez puede jugar en contra. En entornos laborales o corporativos, quienes logran visibilizar mejor sus resultados suelen tener más oportunidades, no necesariamente porque trabajen más, sino porque el resto puede dimensionar su aporte.

Desarmar estos límites no es inmediato, pero sí posible. El primer paso suele ser detectar qué creencias están operando: ideas sobre el dinero, el éxito o el merecimiento que tal vez tuvieron sentido en otro momento, pero que hoy funcionan como freno.

Existen acciones o primeros pasos puntuales que, con el tiempo, cambian la perspectiva y permiten acercarse a esos ingresos deseados. Por ejemplo, hablar más abiertamente de honorarios con colegas, conocer cómo trabajan profesionales de otras industrias, incorporar ideas que funcionan en otros sectores, rodearse de personas que inspiren crecimiento o incluso animarse a conversaciones incómodas, como negociar mejor un presupuesto.

A veces, el cambio no empieza con una estrategia de negocios sofisticada, sino con algo más básico, como revisar la forma en que cada uno piensa su propio valor. Porque, al final, el mercado pone límites reales, pero el techo aparece antes, en la cabeza de quien ofrece su trabajo. Y cuando ese techo empieza a correrse, lo que parecía imposible suele empezar a verse bastante más cerca.

Experta en Terapia Transformacional Rápida