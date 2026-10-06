Quedarse sin trabajo después de los 50

Empezar de nuevo después de los 50 tampoco es empezar de cero. Gentileza Silver LAC

Perder el trabajo después de los 50 puede pegar de una manera particular. Se termina una rutina de años, un lugar conocido y una posición que llevó mucho tiempo construir. A esa edad es común pensar que ciertas decisiones laborales ya estaban tomadas y de golpe aparece una pregunta que parecía resuelta: ¿qué hago ahora?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Buscar trabajo a los 50 o 55 años es diferente a hacerlo a los 25. Hay más experiencia y una historia laboral que puede jugar a favor, pero también puede aparecer la sensación de que el mercado está buscando otra cosa. Después de mandar currículums y esperar respuestas que no llegan, es fácil preguntarse si la edad se convirtió en un obstáculo y pensar “ya estoy grande para esto” o “nadie va a valorar lo que sé hacer”.

La frustración también tiene que ver con el lugar que se ocupaba antes. Alguien que fue jefe, gerente o referente puede encontrarse buscando un puesto de menor responsabilidad o demostrando capacidades que durante años nadie ponía en duda. Volver a ser evaluado o recibir indicaciones de alguien más joven puede tocar el orgullo. La experiencia sigue estando ahí, aunque el nuevo trabajo no tenga el mismo cargo, sueldo o reconocimiento.

Cuando toda la carrera se desarrolló dentro de un mismo rubro, cambiar genera otra dificultad. Después de veinte o treinta años haciendo algo, es fácil confundir experiencia con identidad: “yo soy esto”. Cambiar de sector puede vivirse como si todo lo anterior hubiese dejado de servir. Pero una trayectoria laboral deja mucho más que conocimientos específicos. Haber coordinado equipos, resuelto conflictos, atendido clientes, negociado, organizado tareas o tomado decisiones bajo presión son capacidades que pueden trasladarse a trabajos muy distintos.

Conviene mirar la propia historia laboral con otros ojos, a veces el nombre del puesto anterior limita la búsqueda porque hace mirar solamente empleos parecidos. Preguntarse qué problemas uno sabe resolver y qué aprendió durante esos años permite reconocer recursos que estaban tan incorporados que ni se consideraban una habilidad.

El mercado de trabajo cambió y va a seguir cambiando, las herramientas digitales y nuevas maneras de organizar las tareas pueden exigir tener ponerse al día. Tener experiencia no evita tener que aprender. Se puede tener treinta años de trayectoria y necesitar que alguien de treinta explique cómo funciona una herramienta, eso no borra lo aprendido antes. Trabajar con generaciones más jóvenes también puede mover algunas ideas. Puede molestar recibir indicaciones de alguien que tiene la mitad de edad o descubrir que ciertas formas de trabajar ya cambiaron. Un compañero joven puede aportar conocimientos actuales y alguien de 50, experiencia frente a situaciones que ya atravesó muchas veces. Compartir un espacio lleva aprender del otro sin convertir la edad en una competencia. También están quienes llegan a los 50 con ganas de cambiar. Vuelven a estudiar, hacen una especialización, cambian de profesión, empiezan un emprendimiento o buscan otro ritmo de trabajo. Con una expectativa de vida más larga, la idea de elegir una profesión a los 20 y mantenerla sin cambios durante toda la vida queda cada vez más lejos de la experiencia de muchas personas. Cambiar no siempre es fácil. Hay cuentas que pagar, responsabilidades familiares y menos margen para ciertas apuestas. También puede hacer daño la presión de tener que convertir una pérdida laboral en una oportunidad maravillosa. Quedarse sin trabajo puede ser doloroso y lleva tiempo acomodarse a una realidad que uno no eligió. Empezar de nuevo después de los 50 tampoco es empezar de cero. El puesto puede ser nuevo, el sector puede ser otro y tal vez haya que aprender mucho, pero la persona llega con décadas de decisiones, errores, vínculos, aprendizajes y problemas resueltos. El desafío está en reconocer qué parte de todo eso todavía sirve, qué necesita actualizarse y qué conviene dejar atrás. A los 50 puede terminar un trabajo, pero la vida laboral puede continuar por caminos que antes ni siquiera estaban en el mapa. Dr. en psicología, docente, autor y conferencista

Temas Recursos humanos