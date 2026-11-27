El actor construyó su patrimonio gracias al cine, las plataformas digitales y distintas operaciones inmobiliarias.

Liam Hemsworth construyó su patrimonio entre Hollywood y el mercado inmobiliario.

Liam Hemsworth consiguió un lugar entre las grandes figuras de Hollywood después de comenzar su carrera artística en la televisión australiana. Siendo hermano menor de los actores Chris y Luke Hemsworth , alcanzó la fama mundial durante la década de 2010 y posteriormente asumió papeles protagónicos en distintas producciones cinematográficas.

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Más allá de sus contratos con grandes estudios y plataformas de streaming, el actor destinó parte de sus ingresos al mercado inmobiliario . Sus inversiones se repartieron entre Estados Unidos y su país natal, aunque algunos acontecimientos modificaron sus planes y lo llevaron a reorganizar su patrimonio.

La participación de Liam Hemsworth en "Los juegos del hambre" fue uno de los mayores saltos económicos y profesionales de su carrera. Las cuatro películas originales de la franquicia recaudaron u$s2.960 millones en todo el mundo.

El actor australiano participó en algunas de las franquicias cinematográficas más exitosas de los últimos años.

Nacido el 13 de enero de 1990 en Melbourne, Australia, Hemsworth empezó a trabajar en series televisivas como "Neighbours" y "The Elephant Princess". En 2009 se instaló en Los Ángeles para buscar nuevas oportunidades laborales. Su primer gran papel en Hollywood llegó en 2010 con "La última canción" , una adaptación de la novela de Nicholas Sparks que protagonizó junto a Miley Cyrus , con quien tuvo una larga y turbulenta relación.

Un año después fue elegido para interpretar a Gale Hawthorne en la adaptación cinematográfica de las novelas de Suzanne Collins. Las películas que integraron la saga original fueron:

"Los juegos del hambre" (2012)

"Los juegos del hambre: en llamas" (2013)

"Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 1" (2014)

"Los juegos del hambre: sinsajo - Parte 2" (2015)

La segunda entrega fue la más exitosa comercialmente, con una recaudación mundial de u$s865 millones. Hemsworth también participó en "Los indestructibles 2", que superó los u$s300 millones en taquilla, y protagonizó "Día de la Independencia: contraataque", que recaudó u$s389,7 millones.

Su carrera adquirió otra dimensión con el crecimiento de las plataformas de streaming. En 2020 protagonizó y produjo ejecutivamente "Most Dangerous Game", una serie que obtuvo una nominación a los premios Emmy. En 2024 encabezó junto a Laura Dern la película romántica "Lonely Planet", de Netflix. Pero su mayor apuesta dentro de la plataforma llegó con "The Witcher", donde reemplazó a Henry Cavill como Geralt de Rivia.

Hemsworth debutó en la cuarta temporada, estrenada en octubre de 2025, que registró 7,4 millones de visualizaciones durante su primer período de medición. El actor también fue contratado para interpretar al personaje en la quinta y última temporada.

Las inversiones inmobiliarias ocupan un lugar importante en las finanzas del artista. Gentileza - @liamhemsworth

De Malibú a Byron Bay: cómo movió sus inversiones inmobiliarias tras perder US$ 3,2 millones en California

Liam Hemsworth perdió u$s3,2 millones en una operación inmobiliaria en Malibú, después de que un incendio forestal destruyera la propiedad que había adquirido en 2014. El actor había pagado u$s6,8 millones por una finca de tres hectáreas en California, donde posteriormente vivió junto a Miley Cyrus.

En noviembre de 2018, el incendio de Woolsey destruyó gran parte de la residencia. Tras el desastre, la pareja donó u$s500.000 a la Fundación Malibú para colaborar con las tareas de recuperación de la comunidad. Dos años después, Hemsworth vendió el terreno por u$s3,6 millones.

A finales de 2020, el actor pasó parte de sus inversiones inmobiliarias a Australia, donde adquirió Newrybar Downs, una finca cercana a Byron Bay por 6,5 millones de dólares australianos. La propiedad, que anteriormente funcionaba como espacio para la celebración de bodas, cuenta con las siguientes características:

terreno de 3,87 hectáreas

residencia con cinco dormitorios

jardines subtropicales

extensas áreas verdes y tierras de cultivo

La compra estableció en aquel momento un récord inmobiliario residencial en Newrybar y permitió que Liam se instalara cerca de sus hermanos. El actor también compartió otras inversiones con Chris y Luke, en 2016 los tres habían comprado una residencia en Malibú por u$s3,45 millones.

La vivienda tenía 428 metros cuadrados, cuatro dormitorios, sauna, bodega, sala multimedia y vistas al océano Pacífico. En enero de 2021, los hermanos concretaron su venta por u$s4,25 millones, unos u$s800.000 por encima del precio original de adquisición, antes de descontar impuestos y gastos de la operación.

Las producciones para plataformas de streaming marcaron una nueva etapa en su carrera profesional. Gentileza - @liamhemsworth

¿De cuánto es el patrimonio neto de Liam Hemsworth?

El patrimonio neto de Liam Hemsworth está estimado en u$s25 millones en 2026. La cifra contempla los ingresos acumulados durante su trayectoria en Hollywood y sus inversiones personales. Entre las principales actividades económicas que contribuyeron a construir su patrimonio se encuentran:

contratos de actuación en grandes producciones cinematográficas

participaciones en series y películas para plataformas de streaming

trabajos como productor ejecutivo

inversiones inmobiliarias en Estados Unidos y Australia

A sus 36 años, Hemsworth sigue trabajando con los grandes estudios y compañías del entretenimiento. Su incorporación a "The Witcher" constituye uno de sus contratos profesionales más importantes de los últimos años.