Bullying alimenticio: gordofobia y flacofobia, los términos virales durante la cuarentena

Y acá les dejo mi historia resumida. Tuve que cortar al principio un pedacito pero no es relevante. Tenemos que terminar con el tabú de estos temas y poder hablarlo, porque nadie elige padecer ningun tipo de enfermedad ni es nada que deba darnos vergüenza. Por eso me animé a contarlo. Algo que me olvide de mencionar es el mal humor que yo tuve en todos esos años, por más que físicamente no me sentía mal, tenía un humor de perros y no se me podía hablar. Y cabe destacar que cambie mucho mi carácter después de todo esto. En el video les hablo del bullying que yo era la calladita que no decía nada, y creo que por eso hoy en día tengo el carácter que tengo, de no poder callarme y hasta a veces se me va de las manos También de algo que me arrepiento mucho es de no haber disfrutado al máximo las pastas de mi abuelo... me llevaba yogur con cereales mientras todos comían sus ravioles. O me comí mi yogur y después no aguantaba y comía las pastas con culpa. Y esas son las cosas que uno se da cuenta que perdió y que no disfruto y que no van a volver. Pequeñas cosas que en el momento no ves. Pero no hay que culparse. Nadie tiene la culpa de padecer una enfermedad, ni la familia ni nadie. Cuando nos suceden cosas, todos canalizamos por algún lado. Algunos por la comida, otros adicciones como alcohol o drogas, el juego, otros tienen patologías intestinales. Y nadie tiene la culpa sino que son maneras de tapar y canalizar eso que no queremos ver. El poder salir de esto hace que no te sigas perdiendo de esas cosas y que veas la vida de otra manera. Espero que les sirva. Me costo mucho hacerlo pero con esto creo qué hay mucho más para que me conozcan ☺️ y sepan que también NO alcanza con solo haberlo vivido para dedicarse a esto. También es OBLIGATORIO formarse y estudiar para entenderlo desde la ciencia y saber cómo abordarlo. La experiencia es una GRAN herramienta porque entendes lo qué pasa, las sensaciones, etc... pero el estudio es fundamental. #nutricion #alimentacionsaludable #salud #sano #saludable #healthy #heathylife #lifestyle #alimentos #alimento #comida #noobsesion #obsesion #mitos #dieta #dietas #fit #fitness #deli #del