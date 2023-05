¿Se derrumba Wall Street?

En Wall Street las acciones se derrumbaron por los recelos de los especialistas en torno a una “posible contaminación del sector bancario” . Fuentes del mercado aseguran que se está cosechando las semillas sembradas durante la pandemia. Obviamente hablan de las políticas expansivas: fiscal y monetaria, acusando a la “Modern Monetary Policy”. Una idea central de la teoría monetaria moderna, es que los gobiernos con un sistema de moneda fiduciaria bajo su control pueden y deben imprimir-o crear con unas pulsaciones de ratón en la era digital, tanto dinero como necesiten gastar porque no pueden quebrar o ser insolventes.

El Gobierno de EE.UU. puso abundante dinero en el bolsillo de los estadounidenses en pandemia, el sistema bancario estaba empantanado de liquidez, y así expandió con fluidez dinero que fue a Treasury Bonds a tasa fija, cuyo valor, más tarde se desplomó con la suba de tasas de la Fed. A su vez, dirigió dinero a préstamos comerciales para bienes raíces y, el problema es que hoy los activos de los bancos no solo que tienen muchos bonos del Tesoro a tasa fija-cuyo valor se ha malogrado-, sino que crece la posibilidad de impagos de préstamos comerciales para los bienes raíces.

El Promedio Industrial Dow Jones estuvo abajo (1.08%), S&P 500 bajó (1.16%), Nasdaq Composite cayó (1,08%). Los tres índices transcendentales cayeron por segunda vez consecutiva. Las acciones bancarias SE se hundieron, y el ETF de banca regional SPDR S&P se desplomó alrededor de 7%. Nos explican que esta semana “se está cuestionando profundamente la estabilidad de las instituciones financieras más pequeñas después de la crisis que provocó el colapso de Silicon Valley Bank y First Republic Bank”. PacWest y Western Alliance se desplomaron 27% y 15%, respectivamente, aun las acciones de JPMorgan Chase perdieron 1.6%, cuando antes habían subido tras la adquisición del First Republic Bank regional. Grandes bancos como Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup, también se hundieron alrededor de 2.6%.