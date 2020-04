¿Puede el COVID-19 ser una enfermedad profesional?

En nuestro andamiaje legal sobre riesgos del trabajo, se define como enfermedades profesionales aquellas que se encuentran incluidas en el listado elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional. Las enfermedades no incluidas en el listado, como sus consecuencias, no serán consideradas resarcibles (Ley 24557 art 6 inc. 2 a). Bajo esta visión el COVID-19 no sería una enfermedad profesional pues no está contemplada en la lista antes mencionada.