Un mercado que premia a quienes se anticiparon, y que aún tiene espacio para crecer

El rally argentino empezó cuando pocos creían. Hoy el consenso ya es optimista, lo que no significa que terminó, pero sí que el precio de entrada cambió.

A pesar del contexto internacional adverso, Argentina sorprende con una performance positiva en sus activos, resultado de dos años de disciplina fiscal reconocida por el mercado.

Junio llegó cargado de noticias. El riesgo país tocó mínimos desde 2018 , Fitch y S&P subieron la nota soberana a B-, la inflación de mayo perforó el 2% en el componente núcleo, y el S&P Merval voló casi 7% en dólares en una sola sesión. La pregunta ya no es "¿Argentina puede?" sino "¿Qué hago ahora con mis posiciones?".

En EEUU, el mercado laboral sigue cerrando la puerta a los recortes de tasas : se crearon 172.000 puestos en mayo y los futuros ya descuentan una suba de 25 bps en octubre. El S&P 500 tuvo su primera semana negativa en más de dos meses. En Europa, la inflación aceleró a 3,2% con una economía que pierde impulso. El petróleo oscila en u$s75 el barril con el conflicto en Medio Oriente como fondo permanente.

En ese contexto externo adverso, Argentina se para en un lugar inesperado : sus activos tuvieron muy buena performance. No es casualidad, es el resultado de dos años de disciplina fiscal que el mercado internacional empieza a reconocer.

El IPC de mayo marcó 2,1%, por debajo del 2,3% esperado, con el núcleo en 1,9% perforando el 2% por primera vez. La curva CER descuenta 1,5% mensual desde agosto. El BCRA l leva más de 100 ruedas consecutivas comprador en el MLC y las reservas netas subieron u$s6.800 millones en el año contra una meta de u$s8.000 millones . Los Globales acumulan 8% en el año y el riesgo país ronda los 431 bps. El upgrade de Moody's que el mercado ya espera podría ser el próximo catalizador.

La clave es construir un portafolio que capture el "upside" sin que un escenario adverso sea catastrófico.

¿Qué hacer según cada perfil?

Conservador. Las obligaciones negociables corporativas de primera línea (YPF, Pan American Energy, Mercado Libre, Pampa) ofrecen entre 6% y 7,5% anual en hard dollar con flujo predecible. Para quien prefiere exposición internacional, el tramo corto de crédito americano sigue siendo una alternativa válida con tasas en niveles atractivos.

Moderado. La deuda soberana argentina todavía tiene recorrido. Los Globales largos (GD35, GD41) operan con rendimientos en torno al 8,9% — con potencial de compresión adicional si el riesgo país avanza hacia los 300-350 bps que muchos estiman como razonable para un B-. En pesos, los duales CER/TAMAR y los Boncap 2027 son las alternativas más atractivas para capturar la desinflación con cobertura.

Agresivo. El Merval está en zona de máximos ajustados, pero el rally sectorial tiene lógica. Oil & Gas lidera: petróleo en USD 90 el barril durante todo el segundo trimestre implica márgenes récord para Vista Energy, YPF y Pampa. Los bancos también merecen atención la mejora del riesgo país impacta directamente en su costo de fondeo y en la valuación de sus carteras soberanas. Igualmente a estos niveles del merval creo que hay mejores oportunidades en el exterior, acciones como Microsoft, Meta, Visa, Mercado Libre se encuentran con valuaciones muy atractivas.

FAL: actuar antes de noviembre

Más allá del mercado de capitales, hay una novedad regulatoria que toda empresa debería tener en el radar. La Ley 27.802 estableció el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio con vigencia el 1° de noviembre de 2026. Los empleadores realizan aportes mensuales sobre la masa salarial -1% para grandes empresas, 2,5% para PyMEs- en un fondo supervisado por la CNV que luego cubre las indemnizaciones. No es un costo nuevo: se descuenta de las cargas patronales existentes.

El atractivo es fiscal: aportes 100% deducibles de Ganancias, rendimientos exentos de Ganancias e IVA, y fuera del impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Conclusiones

El rally argentino empezó cuando pocos creían. Hoy el consenso ya es optimista, lo que no significa que terminó, pero sí que el precio de entrada cambió. La clave es construir un portafolio que capture el "upside" sin que un escenario adverso sea catastrófico: ancla en dólares vía ONs o Globales cortos, algo de curva en pesos para capturar la desinflación, y selectividad en renta variable con sesgo hacia el exterior.

Matías Waitzel es co-fundador de AT Inversiones, agente productor CNV matrícula N°1549. Este artículo tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión.