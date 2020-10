Siglo XXI cambalache, ¿problemático y febril?

No vamos a decir que el mundo fue y será una porquería, ni siquiera en este extrañísimo 2020. No lo vamos a decir -querido Enrique Santos Discépolo- porque aunque sepamos que sigue vigente aquel inolvidable tango en el que pintaste la idiosincrasia argentina como nadie, creemos que hoy no todo es igual. Es cierto, sí, que en estos tiempos a veces nos sentimos en un “cambalache problemático y febril” pero “vení, sentate a un lao” que te cuento que en este merengue -como dirías vos- algo hemos cambiado.