Will Smith y el estrés emocional: ¿qué pasa cuando no regulamos las emociones?

Denominamos situaciones de estrés a aquellos eventos en los que percibimos una situación como amenazante física o mentalmente, activándose en el organismo la pérdida de homeostasis, es decir la pérdida de estabilidad o equilibrio interno de calma. Frente a situaciones de estrés, se activan diferentes respuestas psicológicas, conductuales y fisiológicas para dar respuesta a la situación y poder atravesar dicho momento.

Las situaciones de estrés activan emociones difíciles de sentir como la ansiedad, miedo, inseguridad y en ese momento, las personas deberíamos poder realizar acciones asertivas para reducir el impacto negativo que puede tener transitarlo. Esta capacidad de poder gestionar las emociones que tenemos y expresarlas con dominio se denomina regulación emocional.

Dentro de las habilidades de regulación emocional, puede ser aprender a comunicar la emoción de manera asertiva, actuar de manera opuesta a lo que la emoción me incita que haga, puede ser también aprender a tolerarla, o incluso es aprender técnicas para poder relajarse o poner un stop al impulso e acción. Si no cuento con estas habilidades, probablemente el resultado sean conductas poco planificadas, donde se actúa sin pensar las consecuencias, como pudimos ubicar en la última entrega de los premios de la Academia.

En los actos impulsivos bajo situaciones de estrés, ubicamos un bajo umbral en la fase de elaboración de la respuesta conductual frente a estímulos, que es controlada por la actividad de la corteza pre-frontal manifestándose en una desinhibición motora como puede ser caminar y bofetear a alguien. Pero tenemos que considerar que hay muchos más factores involucrados que los neurológicos y la impulsividad puede deberse a una combinación de factores como ser genéticos, ambientales, familiares y como venimos describiendo, a la falta de aprendizaje en la regulación de las emociones.

Actuar sin regular una emoción no representa un trastorno; pero sí puede serlo cuando comienza a presentarse con mayor frecuencia convirtiéndose en un patrón comportamental que no puede controlarse y existen otros signos y síntomas que lo acompañan. Los comportamientos impulsivos son inherentemente inapropiados ya que, en ellos subyacen muchas veces emociones, comportamientos, relaciones inestables y es importante abordarlos para que no conlleven a un riesgo potencial en términos intra o interpersonales.

Aunque la mayoría de las veces podemos nosotros mismos trabajar para reducir esas conductas y aprender a ser más asertivos bajo el estrés y situaciones que despiertan emociones difíciles, muchas veces pueden formar parte de una expresión más compleja de salud mental y si se tienen problemas importantes como consecuencia de no saber manejar el estrés hay que solicitar ayuda ya que existen muchas técnicas y estrategias para aprender a gestionarlo.

