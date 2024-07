Organizan en Buenos Aires foro para fortalecer vínculos entre América Latina y China

Se trata del primer Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, que impulsa el ex embajador argentino Sabino Vaca Narvaja, y contará con la participación del embajador chino en Argentina, Wang Wei.

Más de 50 especialistas de la región y de China participarán entre el 15 y el 17 de julio en las universidades de Buenos Aires, Lanús y José C. Paz del primer Congreso de Sinólogos Latinoamericanos.

El objetivo del foro es “promover una red latinoamericana de especialistas que identifique vectores de desarrollo entre ambas regiones y que amplíe el conocimiento mutuo para despejar los prejuicios y profundizar la cooperación conjunta”, según explicó el ex embajador argentino Sabino Vaca Narvaja , impulsor de la iniciativa, junto a la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing.

Los organizadores de la iniciativa son la UNLA, UBA, UNPAZ, el Centro Mundial de Sinología y la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing.

En tanto, participan como colaboradoras las universidades nacionales de las Artes, de Río Negro, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa y de Avellaneda.

Luego del evento quedará conformada una secretaría del capítulo latinoamericano y caribeño, coordinada por el ex embajador argentino, que será la responsable del trabajo cotidiano con el Consejo Mundial de Sinólogos y replicar el congreso en el resto de los países latinoamericanos con las universidades de la región.

¿Quiénes participarán en el Congreso de Sinólogos Latinoamericanos?

La apertura del primer Congreso de Sinólogos Latinoamericanos, que tiene como lema “Hacia una Comunidad de Desarrollo Compartido entre China y América Latina”, se realizará el 15 de julio a las 15 en el salón de usos múltiples de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con la presencia además de Vaca Narvaja, del embajador de China en Argentina, Wang Wei; de Xu Boafeng, del Centro Mundial de Sinología de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing; del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; del senador nacional Mariano Recalde; del director del Instituto Confucio de la FCE de la UBA, Patricio Conejero Ortiz; y del rector de la Universidad Nacional de Rio Negro, Anselmo Torres.

image.png

En tanto que las deliberaciones continuarán el 16 en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), con la participación del rector de la institución, Daniel Bozzani; de su par de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández; de los intendentes de Lanús, Julián Álvarez, y Quilmés, Mayra Mendoza; y de Xu Boafeng y Sabino Vaca Narvaja.

Y concluirán el 17 en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), con un acto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente de José C. Paz, Mario Ishi; el senador nacional Oscar Parrilli; el rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky; el embajador de China en Argentina, Wang Wei; y el ex embajador de Argentina en China director del Programa de Cooperación y Vinculación Sino Argentino (ProSA) de la UNLA, Sabino Vaca Narvaja. Durante esos días, se firmarán numerosos convenios y se anunciará la realización del primer máster oficial sobre China en la Argentina.

image.png

La participación durante los tres días del evento es pública y gratuita y quienes quieran inscribirse deberán hacerlo al link: forms.gle/jCsWauTfCyDRdGB9A.