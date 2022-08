Ozzy Osbourne en su faceta “sobrenatural”

Ozzy Osbourne no sólo es famoso por haber inventado el heavy metal junto a su banda, Black Sabbath, sino también por haber llevado a los rockeros al mundo de los reality shows, lo que logró relanzar su carrera, gracias a su carisma, a un nivel masivo que nunca antes había obtenido. Ahora también se convirtió en el primer rock star en tener su programa dedicado a lo sobrenatural. A su estilo, desde ya, lo cual implica un escepticismo más notorio que el del resto de programas del genero “divulgación de pseudociencia”. Por eso el titulo “Investigación Paranormal Osbourne” no le hace justicia al original “The Osbournes Wants To Believe” (“Los Osbourne quieren creer”) que anima las medianoches de los fines de semana en el canal Discovery.