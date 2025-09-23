A pesar del aumento del Gobierno, comenzó un nuevo paro del hospital Garrahan

La medida arrancó a las 7 de la mañana. Los trabajadores de la institución dijeron que los bonos anunciados son una "evidente primera conquista salarial de la huelga".

Los trabajadores del hospital Garrahan iniciaron este martes a las 7 una nueva medida de fuerza con un paro que durará 48 horas , a pesar del anuncio del Gobierno sobre el bono destinado a los profesionales.

El secretario general de ATE Garrahan , Alejandro Lipcovich , se refirió al aumento anunciado por el Consejo de Administración como una " evidente primera conquista salarial de la huelga" del Hospital.

A pocas de horas del paro, agregó el Secretario, " el Consejo anunció un aumento ‘con fondos propios’ para descomprimir una bronca explosiva": así, se refirió a que las sumas anunciadas -$450.000 y $350.000- por cuatro meses "son una indiscutible conquista de la lucha" y que "aguantaron todo lo que pudieron sin mejorarnos el sueldo".

A poco del paro, "el Consejo anunció un aumento ‘con fondos propios’ para descomprimir una bronca explosiva", dijeron del Hospital.

" Lo que cambió las condiciones fue la lucha tenaz, sin aflojar , que venimos dando trabajadores y trabajadoras de todos los sectores, con asambleas, paros, movilizaciones y acciones diversas”, agregó Lipcovich.

Por su parte, el secretario adjunto Gerardo Oroz destacó que “en el país de las paritarias al 1%, una huelga basada en asambleas y sindicatos combativos arranca una primera conquista, contra un Gobierno que se había jugado a desmantelar el hospital y aún no logró su cometido".

"El Gobierno está a la defensiva y es imperioso que los trabajadores demos más pasos al frente: es el momento para un paro activo y un plan de lucha general (...) esta primera conquista es limitada, porque necesitamos evitar cualquier despido y porque nos preparamos para la pelea por la implementación efectiva de la ley de emergencia”, agregó

El Gobierno anunció un aumento salarial para trabajadores del Hospital Garrahan

En medio de la discusión por el veto presidencial de la ley de Emergencia Pediátrica, el Gobierno anunció que otorgará un incremento para empleados asistenciales y administrativos del Hospital Garrahan. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) explicaron a Ámbito que se trata de un bono por cuatro meses. Cómo se pagará.

Mediante un comunicado difundido esta noche, el Consejo Directivo del centro de salud pediátrica informó que luego de un proceso de "ordenamiento y eficiencia administrativa" que permitió "sanear sus cuentas", los recursos disponibles se destinarán "a lo verdaderamente prioritario: sus equipos de salud y la atención de los pacientes".

Por ese motivo, anunciaron que a partir de septiembre "el personal asistencial percibirá un complemento mensual de $450.000 y el personal administrativo en relación de dependencia con el hospital, de $350.000", una medida que forma parte de un esquema de "incentivos económicos" a los trabajadores.