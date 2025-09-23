Más del 80% de los trabajadores argentinos consideran que su salario es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo a un reciente informe. Además, más de la mitad considera que su poder adquisitivo empeoró.
Más del 80% de los argentinos consideran que su salario es insuficiente
Una consultora arrojó el dato y subrayó que más de la mitad considera que su poder adquisitivo empeoró. Una parte considerable de ellos dijo que destinaría un aumento a pagar deudas.
El dato surgió del estudio ¿Qué pasa con el salario?, de la consultora Bumeran. Allí detallaron que el 86% de las personas trabajadoras en la Argentina considera que su salario es insuficiente para sus necesidades de todos los días.
Además, el 58% de los talentos dice que su poder adquisitivo empeoró en los últimos meses. En la muestra participaron 6.913 personas, correspondientes a nuestro país (1.854); Chile (1.337); Ecuador (1.935); Panamá (950) y Perú (837).
Más del 80% de los argentinos consideran insuficiente su salario
"Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores”, señaló el CEO de Bumeran Federico Barni.
En orden de importancia, sobre cuáles son los principales gastos que afrontan los trabajadores en nuestro país:
- El 43% de los talentos reconoce el alquiler cómo su principal gasto;
- el 30% dice que el alimento;
- el 12% el pago de deudas;
- el 5% la educación;
- el 3% el transporte;
- otro 3% la salud;
- el 2% otros gastos;
- el 1% la vestimenta;
- otro 1% la recreación
En cuanto al tiempo aproximado que les dura el salario, se mencionó:
- el 26% de los talentos indica que su sueldo les alcanza dos semanas;
- el 24% afirma que apenas cobra destina el 100% de su sueldo al pago de cuentas;
- el 16% señala que el salario les dura tres semanas;
- el 13% menos de una semana;
- el 11% todo el mes;
- 10% solo una semana.
Más del 70%, endeudados
Además, nueve de cada diez personas mencionaron que no pueden ahorrar y el 72% dijo que posee algún tipo de deuda, contra el 28% restante que está libre de ella. A su vez, el 100% de los talentos dice que les gustaría recibir un aumento salarial y que lo destinarían a:
- pagar deudas (37%);
- ahorrar (27%);
- alimentación y recreación (17%);
- invertir (16%);
- otras cosas (6%)
