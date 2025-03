Acuerdo con el FMI: el Gobierno le pidió a la oposición el "compromiso urgente" para su aprobación

Tal como anticipó Ámbito , el Gobierno enviará al Congreso un DNU para obtener el apoyo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) , para lo cual solicitaron el "compromiso urgente" de la oposición para su aprobación . El texto no dará cuenta de los detalles técnicos del entendimiento con el organismo, sino que pedirá el aval para concretar las negociaciones. Qué dice la ley sobre las negociaciones con el FMI.

"No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso , tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores", expresó el comunicado.

En ese sentido, le envió un mensaje a los diputados y senadores, al señalar que "convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado constituye una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas". Ante ello, el Presidente "deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico".

Por el momento se desconocen los detalles de las negociaciones que lleva adelante el gobierno de Milei con las autoridades del FMI. Se espera que Argentina reciba fondos frescos para aliviar las presiones monetarias.

Qué dice la ley "Guzmán" sobre las negociaciones con el FMI

De acuerdo a la legislación argentina, el Congreso debe autorizar las negociaciones con el FMI. La ley 27.612, conocida como "Ley Guzmán" impulsada por el exministro Martín Guzmán, obliga al Poder Ejecutivo a tener aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado para poder tomar endeudamiento en moneda extranjera de parte del FMI.

La normativa vigente señala que para poder avanzar en un acuerdo con el FMI debe remitirse una ley al Congreso. "Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”, indica.

El envió de un DNU al Congreso podría ser objetado por parte de la oposición por no atenerse a lo que indica la legislación vigente. Desde el entorno del exministro de Economía, Martín Guzmán, remarcaron la vigencia de la normativa impulsada el economista. "La ley dice claramente que el congreso debe aprobar todo programa de financiamiento u operación de crédito público", remarcaron.

Además, cuestionaron a la administración de Milei por no dar a conocer los detalles de las negociaciones. "Guzmán fue a ambas cámaras a explicar todos los detalles del acuerdo. Estuvo 8 horas en la Cámara de Diputados y 5 horas en el Senado explicando y respondiendo preguntas. Y no estaba aumentando la deuda en un solo dólar", se quejaron.

Qué dijo el FMI sobre el acuerdo con Argentina

Para el Fondo no es un requisito que tenga o no la aprobación del Congreso, porque, según señalan, es una decisión del Gobierno. De manera que el resultado de la votación no será vinculante para el Fondo, pero sí tendrá implicancias locales.

La vocera del Fondo, Julie Kozack, aclaró la posición del FMI. “Tomamos en cuenta el compromiso del presidente Milei de buscar apoyo del Congreso a un nuevo programa”, dijo y consideró que “es clave” para el éxito del programa que tenga un amplio apoyo. Sin embargo, también aseveró: “Quiero enfatizar que obtener el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades según lo dispuesto en la legislación interna argentina”.

Una vez finalizadas las negociaciones, las autoridades del Fondo deberán enviar los detalles al Directorio Ejecutivo para su aprobación definitiva.