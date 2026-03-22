Adornigate, el límite del relato anti-casta y la necesidad de reinventar una épica

El caso del jefe de Gabinete suma condimentos y obliga a LLA a crear un nuevo mito. La interna sigue abierta y el exvocero eclipsa los rebotes de $LIBRA. Empezó el 2027 con movimientos del peronismo y del PRO, a los que se sumó el lanzamiento del espacio de Dante Gebel. Las estadísticas apuntan a convertirse en el mantra libertario, aunque abundan los "peros".

“¿Te imaginás si yo le hubiese echado la culpa al Presidente?”. La pregunta la formula un exmiembro del gabinete libertario. Lo dice entre risas, casi con alivio, con la perspectiva que da la distancia. Hace referencia, claro, al affaire Adorni y a su fallida justificación sobre el viaje a Nueva York de su mujer, Bettina Angeletti, con la comitiva oficial. “Fue invitada por Milei” , dijo entonces el jefe de Gabinete, contra todo manual de la política profesional.

En rigor, fueron varios los tropezones del exvocero en la arena en la que mejor se mueve: la declarativa. El primero, el famoso “deslomado” , frase destinada a perdurar en el acervo popular y hasta en nombres de programas de radio. Pero más allá de lo anecdótico, el comentario de ese exministro expone que el mismo vértigo que Javier Milei le imprimió a la gestión ya impacta en La Libertad Avanza . Lo impensado ayer ocurre hoy. Y las banderas iniciales —igual que el propio estilo del Presidente— encontraron pronto un límite. Y obliga a recalcular demasiado rápido.

El caso Adorni no es aislado. Por lo pronto eclipsa a $LIBRA, que sumó novedades en estas semanas y pueden complicar a los libertarios por un pasaje: de la inasible criptomoneda —una abstracción para millones de a pie— a los bienes tangibles como relojes de lujo, perfumes y dólares crujientes . El peritaje del teléfono de Mauricio Novelli, además, deja a la vista vínculos aceitados con los hermanos Milei.

En fin… los libertarios deben reinventar una épica ante la implosión de la narrativa “anti-casta”, en momentos en que el 2027 ya está en marcha, con movimientos en todos los partidos y mientras se discute una reforma política que podría incluir la eliminación de las PASO.

Toda fuerza política necesita algo más que un programa: necesita una épica que la explique. Relatos que le dan identidad y sentido histórico. El peronismo construyó durante décadas su mito alrededor de la justicia social y la representación de los trabajadores; el radicalismo, en cambio, se pensó a sí mismo como custodio de la república y la institucionalidad democrática .

El semiólogo francés Roland Barthes explicaba que los mitos políticos no son falsedades, sino relatos que convierten la historia en naturaleza: simplifican la realidad y la transforman en un drama moral. La política se vuelve entonces un escenario con héroes y villanos. Los libertarios construyeron con rapidez uno de esos relatos: la rebelión contra “la casta”. El león luchando contra ratas y mandriles. Mientras esa frontera se mantuvo nítida, el mito funcionó con potencia. El mito suele despolitizar los conceptos, vaciar el sentido y las discusiones bajo esas ilusiones.

La idea de la “casta” funcionó como significante ordenador, en términos de lo que describía Ernesto Laclau: una palabra capaz de condensar malestares distintos bajo un mismo antagonismo. La política tradicional quedó así ubicada del otro lado, y el kirchnerismo fue postulado como el mayor de los males.

La frontera es más fácil de sostener desde la campaña que desde la gestión. En el ejercicio del poder no fue tan sencillo para La Libertad Avanza (LLA) sostener el mito. El eslogan empezó a mostrar rayones. Apellidos ilustres de la política y dirigentes que rodaron por distintas gestiones del siglo XXI forzaron al extremo el principio libertario, clave como diagnóstico del hartazgo social. Los escándalos de $LIBRA, ANDIS y de José Luis Espert le dieron otro mazazo. Ahora, el Adornigate y los beneficios a familiares (otra esposa, la de Federico Sturzenegger, ya había quedado en la mira) obliga a erigir otra "tradición inventada", en términos del historiador Eric Hobsbawm.

Debe hacerlo para apuntalar una imagen del Presidente que está a la baja. Distintos relevamientos de QMonitor, Pulso Research y Zuban Córdoba marcan que la gestión está en un piso de aprobación. Otro estudio de Hugo Haime revela la misma dinámica: la valoración de Milei volvió al punto de septiembre de 2025, el post derrota bonaerense. Y el dato más relevante es que los problemas como la caída del salario o la suba del desempleo ahora son achacados por la sociedad a Milei y no a gestiones anteriores.

En la realpolitik siguen los pases de factura internos. La decisión salomónica fue achacar la difusión de los videos a una empleada del aeropuerto de San Fernando, gremialista de izquierda. Pero en la semana hubo ruido en dependencias con dominio de Santiago Caputo, con intentos de avance del karinismo. “Sería rociarse con nafta, no solo por la interna sino también por lo sensible de la situación geopolítica”, decía un conocedor de los despachos de inteligencia, área bajo control del asesor estrella.

La semana del Adornigate se cerró con los documentos que indican que el jet privado fue pagado por una productora ligada a la TV Pública y al piloto Agustín Hansen. En la Casa Rosada saben que puede haber más carpetazos, que aparezcan otros gastos que no coincidan con el nivel de ingresos del funcionario.

El Gobierno decidió sostener a Adorni tras un jueves frenético. Difícil que Milei capitule a la presión de los medios, ya que el Presidente juega allí una batalla personal. Pero otros funcionarios de líneas medias —y algunos también de la primera— no son tan asertivos al garantizar una continuidad incluso en el corto plazo. Dicen que el principal escollo es la falta de un reemplazante. Otros miran al Congreso y especulan con que si una figura libertaria del palacio legislativo tuviera intenciones de mudarse a la Casa Rosada, el desenlace podría precipitarse.

También señalan que, en este estado, la confluencia de estos hechos con el reverdecer de $LIBRA le dan cierta utilidad al Adornigate. Un estudio de Enter Comunicación, que mide la repercusión en redes, determina que “en el acumulado del período (12 al 19 de marzo), la figura del jefe de Gabinete sumó 1.021.441 menciones, mientras que la investigación sobre la memecoin $LIBRA alcanzó las 673.420”. Un dato curioso es que la espuma Adorni estaba bajando, pero “el jueves 19, tras la difusión en medios y redes de una presunta vivienda no declarada en un country, las menciones volvieron a escalar estrepitosamente hasta las 173.028”.

Como sea, el oficialismo deberá rearmar la épica, ya que la anti-casta se volvió insostenible. Y deberá hacerlo rápido, porque el 2027 ya empezó a rodar.

La oposición se mueve de cara al 2027

Esta semana hubo movimientos. En Lanús se lanzó Consolidación Argentina, el espacio que postula al pastor Dante Gebel, otro outsider que puede presentarse como antisistema. No hay lugar para tanto outsider, postulan en el Gobierno. Es que también Mauricio Macri sondeó a empresarios como Jorge Brito y Marcos Galperín, pero ninguno parece tentado a embarcarse en una aventura incierta en el barco averiado de los amarillos.

Macri también relanzó al PRO con definiciones ambiguas sobre candidaturas propias y posibles alianzas con los violetas. En Casa Rosada le siguen bajando el precio al expresidente y entienden que quiere cobrar sus “5 a 8 puntos” como si fueran 20. Pero que, en definitiva, no tiene margen para romper si quiere sostener electorado y dirigentes (en fuga).

En el PRO trinan con una posible eliminación de las PASO, que también resiste el peronismo. Creen, al igual que la UCR, que no es el ahorro lo que mueve a La Libertad Avanza sino la conveniencia política: le deja a la oposición los problemas para dirimir liderazgos, para plantear internas y para conformar alianzas. Los aliados de Milei para dinamitar las PASO podrán ser, otra vez, los gobernadores, siempre y cuando haya garantías de “alto el fuego” en sus propios territorios.

El peronismo también se mueve: Axel Kicillof lanzó su Movimiento Derecho al Futuro en CABA; hubo peregrinaciones a La Rioja para reunirse con Ricardo Quintela tanto de kirchneristas —como Wado de Pedro y Mariano Recalde— como del peronismo no K de Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz; también se mostró Miguel Pichetto con libertarios desencantados en La Plata, al tiempo que Sergio Massa ya no oculta sus deseos de volver a la discusión. En el Frente Renovador llaman a guardar “el rifle sanitario”, una forma de evitar los purismos y sentar a todos en la misma mesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/2035039636322480413&partner=&hide_thread=false Revisar el pasado es una decisión profundamente política. No hay futuro posible si no hay memoria, verdad y justicia. Hoy estuvimos en el Espacio Provincial de la Memoria junto a @wadodecorrido, @marianorecalde, ex detenidos, familiares y nuestros senadores nacionales,… pic.twitter.com/Qpvq7mlrqf — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) March 20, 2026

Hay una búsqueda de ampliación en el PJ y en paralelo el PRO sondea a viejos aliados de Juntos por el Cambio. El Gobierno mira de reojo: saben que Milei sigue siendo competitivo en términos electorales y que no aparecen retadores claros. Pero también que deben barajar y dar de nuevo: crear nuevos mitos.

La épica de los números

En coro, los libertarios parecen dispuestos a que esa nueva narrativa responda a los escurridizos números. A mostrar estadísticas que le pasan de costado a trabajadores y pymes, en especial porque están llenas de “peros” que suele ocultar el relato oficial.

Deporte de LLA: mostrar los datos de la manera que le conviene, sin mayores explicaciones. El Producto Bruto Interno (PBI) se expandió 4,4% en 2025, se conoció esta semana. Venía de caer en 2024 y las comparaciones interanuales son favorables. Milei lo vendió como récord, pero si se tiene en cuenta el crecimiento de la población, el PBI per cápita está 9% por debajo del pico de 2011, de acuerdo con el cálculo de Juan Manuel Telechea, director de la consultora T+1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2035069172875456594&partner=&hide_thread=false LA ECONOMIA CRECIO 4,4% en 2025

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,4% interanual en 2025, con una suba de 16,4% en la Inversión, 7,9% en el Consumo Privado y 7,6% en las Exportaciones.

En el cuatro trimestre del año pasado, el PIB se incrementó 0,6%… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 20, 2026

Los ministros salieron a mostrar que el consumo creció 7,9%, un dato que supuestamente contrasta con la menor actividad que denuncia la oposición, traducida en cierres de empresas y más desempleo (también se conoció días atrás que saltó del 6,4% al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025). El “pero”: se trata del consumo agregado que incluye, por ejemplo, el gasto en servicios.

“Usar el +7,9% de consumo privado para ‘probar’ recuperación del consumo masivo es mezclar planos distintos. El primero es un agregado macro; el segundo mira compras cotidianas. Puede crecer el primero y seguir flojo el changuito, algo consistente con más mora en hogares y más tarjeta para financiar el súper”, señalaron en el bloque Convicción Federal del Senado, para ejemplificar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/conviccionfed/status/2035497430112747565&partner=&hide_thread=false Venden el +7,9% del consumo privado del PBI 2025 como boom en el changuito.



No es así. Ese indicador es agregado: bienes + servicios.



El consumo masivo se concentra en bienes de compra frecuente y excluye la mayoría de los servicios. Por eso puede subir uno y no el otro. — Bloque Convicción Federal (@conviccionfed) March 21, 2026

En ese sentido, el Banco Central informó que la morosidad en familias superó por primera vez el 10%. Un trabajo de la consultora 1816 indicó que en las entidades no financieras la irregularidad ya supera el 27%, mientras que distintos estudios remarcaron que las dificultades para pagar los créditos ya arribaron a las empresas. El Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia señaló que un 12% de las firmas confesaron tener atrasos en enero.

La intermediación financiera fue uno de los ítems de mayor crecimiento interanual en el PBI (suba de 24,7%). Un informe que circula en el PJ pone los asteriscos: “El cuadro general es claro: durante 2025 el crédito privado se expandió con fuerza, pero ese crecimiento vino acompañado por un deterioro acelerado de la cartera, sobre todo en hogares y, en segundo término, en empresas. La mora familiar ya se ubica en niveles muy altos para los estándares recientes; la mora empresaria sigue siendo más baja, pero también sube con rapidez”.

De todos modos, el análisis concluye en que no hay evidencia de una crisis bancaria sistémica inminente, pero que el riesgo más concreto parece ser otro: que la suba de la mora obligue a los bancos a endurecer el crédito y termine debilitando uno de los motores que había mostrado la economía en 2025.

La pregunta es si LLA podrá construir su nuevo mito a partir de estadísticas que no se traducen en el bolsillo y que suelen venir acompañadas de discretas -y ocultas- notas al pie. O si se trata apenas de un puente, un recurso transitorio hasta encontrar una nueva épica que no se evapore tan rápido como la primera: la pelea contra la casta.