El Gobierno pule proyecto para eliminar las PASO, pero crecen las resistencias en todos los partidos

LLA ya anticipó que impulsará el fin de las primarias tal como funcionan en la actualidad. El peronismo rechaza la iniciativa. Desde el ala K desmienten los rumores deslizados por la Casa Rosada. UCR y PRO también se oponen: advierten dificultades para constituir frentes y dirimir liderazgos. En todo el arco político coinciden en que el impulso no responde al ahorro, sino a la conveniencia electoral.

El Gobierno planea llevar al Congreso una reforma política con dos ejes definidos: la consagración de la Boleta Única de Papel (BUP) y la eliminación de las PASO.

En 2023, Río Negro y Neuquén anticiparon sus elecciones locales para abril. Otros distritos, como Catamarca , por la Constitución provincial, puede hacer sus elecciones junto con la nacional o “cualquier domingo de marzo”. No tiene otra opción. Es decir, si la vocación "desdobladora" de los gobernadores se repite, el calendario electoral de 2027 no está tan lejos como parece: podría empezar a jugarse en menos de un año.

En ese escenario, los mandatarios provinciales —en especial los aliados— vuelven a ser piezas clave. El Gobierno planea llevar al Congreso una reforma política con dos ejes definidos: la consagración de la Boleta Única de Papel (BUP) y la eliminación de las PASO . En ese tablero, las provincias no solo aportan votos legislativos: también son moneda de negociación a través del calendario electoral. Adelantar comicios para evitar desdoblamientos masivos o reinstalar una suerte de “alto el fuego” en territorios aliados son algunas de las cartas que La Libertad Avanza tiene bajo la manga.

“Estamos viendo la posibilidad de mejorar la Boleta Única, modificar el sistema de financiamiento y eliminar las PASO. Lo principal es la eliminación de las PASO por el costo que implican”, es el speech que circula en el despacho del Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli . Pero el fin de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias encuentra resistencias en todos los partidos: el peronismo, de la UCR y del PRO. Por eso, los gobernadores serán, otra vez, los actores centrales.

Las voces en contra se multiplican, en especial en los espacios que deben dirimir liderazgos, como el PJ, donde las PASO asoman vitales en momentos donde los consensos no abundan. Pero también el radicalismo y hasta el partido de Mauricio Macri buscan retener esa instancia. Quienes aspiran a competir con frentes y no como partidos, entienden que las primarias abiertas no solo resuelven las candidaturas, sino también los problema de implementación de una interna cerrada: cómo encastrar los padrones de los sellos que integran una misma alianza.

Desde ya, todo el arco político es escéptico respecto a las nobles intenciones que plantea el Gobierno. Entienden que no se trata de ahorrar gastos, sino de una táctica electoral que le puede ser útil a Javier Milei y a LLA.

Las intenciones del Gobierno son explícitas. Santilli expresó esta semana que el Gobierno de Javier Milei avanza con la propuesta de cambios. “Nos debemos en el Congreso una discusión electoral que seguramente en los próximos meses estará arriba de la mesa”, afirmó durante su exposición en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Críticas cruzadas y dudas sobre el reemplazo

En sus redes sociales, el diputado nacional Sebastián Galmarini, del Frente Renovador, señaló: “Las PASO, como están hoy, no funcionaron como proceso de selección de candidatos. Casi no hubo primarias competitivas, extendieron el calendario, el costo y el desgaste, y nos dejaron una especie de doble o triple vuelta que no mejora nada. Si vamos a discutir cambios, empecemos por decir la verdad. Tenemos que encontrar un mecanismo razonable”.

Y agregó: “Ahora, obligar a millones de argentinos a votar internas ajenas no hace más fuerte a la democracia. La deforma, la encarece y la vuelve más confusa. Pero eliminarlas sin saber para ir a dónde tampoco tiene sentido. Eso no sería una reforma, sería una simple manipulación en búsqueda de ventajas electorales y una nueva improvisación”.

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Casi no hubo primarias competitivas, extendieron el calendario, el costo y el desgaste, y nos dejaron una especie de doble o triple vuelta que no mejora nada. Si vamos a discutir cambios, empecemos… https://t.co/yoKLRjJfAz — Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) March 18, 2026

Un dirigente de la primera línea del peronismo consultado por Ámbito coincidió en el análisis: “El sistema de selección como tal es malo. El problema es que en el Gobierno no dicen qué van a hacer. Lo que están proponiendo es eliminar la obligatoriedad, que no es nada nuevo: es volver a las internas abiertas y simultáneas que sancionó Duhalde en el 2002”.

En Casa Rosada alimentaron las suspicacias, al deslizar que desde el kirchnerismo estarían dispuestos a avalar la iniciativa. La hipótesis es que una interna cerrada favorece a quienes tienen dominio sobre el padrón y sobre la estructura partidaria. En el caso del PJ, la presidenta es Cristina Kirchner y sostiene una posición que la favorecería en una eventual interna. Interna difícil de evitar en un contexto donde Axel Kicillof ya parece lanzado en una candidatura presidencial y donde emergen otros nombres, como los exgobernadores Sergio Uñac, Gerardo Zamora, la reaparición de Miguel Pichetto en tono pacificador o hasta el experimento Dante Gebel que seduce a parte del panperonismo.

No obstante, desde el Instituto Patria salieron con los tapones de punta. “Es una instancia que no vamos a permitir que se derogue. Entendemos que es una herramienta fundamental, no solamente para 2027, sino siempre”, sostuvieron desde el kirchnerismo. “Como está la oposición, ya pensando en algo más táctico, en una visión más de cómo debe ser el sistema electoral, eliminar las PASO sería el primer error que pueda hacer el peronismo”, añadieron.

Desde el peronismo no K, en tanto, observan las dificultades en el caso de los frentes de “unificar el padrón del PJ, del Frente Renovador, del Frente Grande, Patria Grande, etcétera”. Entiende en ese sector que el efecto del fin de las PASO sería “volver al aparato”. “Gana el que tiene más auto, más guita para llevar a votar gente en la interna del partido, porque le quitaste la obligatoriedad del voto”, mencionaron. “Lo que no pueden confesar es lo que hay detrás de eso. Al Gobierno antes le gustaba la amplitud, la participación y limitar el efecto arrastre, pero ahora quieren efecto arrastre con la boleta única, con el botón de boleta completa y con la simultaneidad de las elecciones, y además quieren que no les hagan interna dentro del frente de la Libertad Avanza”, expresaron.

Resistencias también en la oposición no peronista

Sin embargo, la propuesta tampoco parecería prender en otros partidos. En el mismo evento del CARI donde expuso Santilli, el senador radical Maximiliano Abad respaldó la implementación de la BUP, pero cuestionó la posibilidad de eliminar las primarias. “Modernizar no es desmantelar. Nos opondremos a cualquier intento de eliminar las PASO que les devuelva la lapicera a las cúpulas partidarias o silencie a las minorías”, advirtió.

Extendida la pregunta a la cúpula de la UCR, la respuesta fue similar: “Las primarias mejoran la oferta política de los partidos, fortalecen el debate y la competencia interna. Se abre a la participación de la ciudadanía. En tiempos de fragmentación favorece la construcción de coaliciones. Las PASO para los radicales son buenas. Se puede mejorar su funcionamiento, porque se las implementa de formas distintas, pero no eliminarlas”, enfatizaron.

Inclusive, desde el PRO se mostraron en contra. En la previa de la cumbre convocada para este jueves, una espada del macrismo dijo a este medio: “Estamos en contra de que se eliminen las PASO. Conviene esa instancia para dirimir candidaturas en el marco de un frente”.

El debate recién comienza y, más allá de los argumentos técnicos, la discusión promete escalar. Con los gobernadores como árbitros y un calendario en disputa, la reforma electoral se encamina a convertirse en uno de los grandes test legislativos del año.