Agenda semanal del Congreso: la oposición se reúne contra los DNUs

La semana del Congreso quedó signada por el operativo represivo policial en sus inmediaciones y no por los pasos que, aunque incipientes y no definitivos, dio la oposición para poder materializar una resistencia a una avanzada de decretos y alianzas oficialistas. En el Senado y Diputados, el numeroso bloque peronista se alineó a referentes legislativos “de centro” para tomar iniciativa aunque con agenda ajena: sus avances son contra la designación de jueces por DNU y para la creación de una comisión investigadora por la estafa $LIBRA.

El tratamiento parlamentario del fraude financiero difundido por Javier Milei se dilata pero no se esfuma. Ese es el objetivo opositor, que alcanzó una mayoría simple para exigir una comisión que trate el tema, ante las trabas de los presidentes de los espacios claves. “No se puede creer que no se sienten ni para armar una comisión investigadora”, le dijo a Ámbito un diputado peronista antes de la sesión que terminó con escándalo también dentro del recinto, cuando referentes de La Libertad Avanza abordaron a exaliados y miembros de su bloque que estaban dando quórum para renovar autoridades en una comisión cada vez más sensible: la de Juicio Político.