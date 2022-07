Avanza en Diputados la ley de fomento a la Agroindustria

El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de nueva tecnología (semillas, fertilizantes, genética, entre otros).

Para ese propósito, la iniciativa -en cuya redacción se trabajó a través de nueve mesas técnicas realizadas entre el Ministerio de Economía y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA)- también propone otorgar un bono de crédito fiscal computable para el impuesto a las Ganancias por las compras incrementales en fertilizantes, semillas, bioinsumos, y genética y sanidad animal

Del plenario participaron el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins; el director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, Alfredo Paseyro; el presidente de Argentrigo, Miguel Cané; el director ejecutivo de Syngenta, Antonio Aracre; y los titulares de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto y Elbio Laucirica.

El debate

Al abrir la lista de invitados, Martins destacó que el proyecto procura ver de qué forma se puede "crecer en exportaciones agregando valor" y sostuvo que eso "tiene fuerte implicancia en la generación de divisas para ayudar a estabilizar la macroeconomía y se debe dar en el interior".

En este punto, dijo que se trata de "crear fuentes de trabajo" pero destacó que, para eso, se debe avanzar en un proceso de "industrialización", foco al que apunta el proyecto impulsado desde el Gobierno nacional. "Alentamos a los diputados a que lo enriquezcan y lo hagan más viable", enfatizó el presidente de la Bolsa de Cereales.

A su turno, Ianizzotto -de Coninagro- aseguró que la Argentina "sale con este tipo de acuerdos" y puso de relieve que "esta iniciativa es un foco de esperanza porque hay aliento a la producción, aliento al empleo y promoción al federalismo".

Además, subrayó que la iniciativa "alienta el asociativismo en los servicios" y agregó: "con este proyecto estamos dando una plataforma de lanzamiento para establecer políticas de Estado para que haya una regla previsible en el país".

De hecho, entendió que se trata de "un proyecto virtuoso para la producción" y propuso que el plazo siga siendo de 10 años "para tener un rasgo de previsibilidad", y pidió "rebajas para derechos de exportación".

También Chemes, de CRA, aclaró que esa entidad participó en la redacción del proyecto aunque cuestionó que no se haya incluido en el texto de la iniciativa "una reducción de la carga impositiva y la eliminación de los derechos de exportación", dos puntos sobre los cuales reclamó su incorporación.

"Que no se tome como crítica pero quiero mostrar que solicitamos un acto de igualdad: si queremos trabajar en toda la cadena, debemos dar situaciones de igualdad para todos los eslabones. Es un proyecto importante pero debe considerar rebajas de los derechos de exportación desde el inicio", opinó.

A su turno, el secretario de Agricultura, Matías Lestani, afirmó que "este es un ejemplo de política de Estado" y sostuvo que la iniciativa viene precisamente a darla en el ámbito de la agroindustria, que constituye "justamente el sector más pujante de la economía".

"No cabe duda que este es un primer escalón importantísimo. Es un pacto con el futuro y es una necesidad de todos los argentinos de llevarnos una batalla ganada al bolsillo y demostrar que podemos trabajar en conjunto", postuló el representante de la CRA.

Por su parte, Pino (de la Sociedad Rural) aclaró que esa entidad "no participó en ninguna de sus instancias en la elaboración del texto" y consideró que la iniciativa "no contempla las verdaderas reformas estructurales que causan la baja de la inversión y que hace que la economía no crezca, como la alta presión tributaria y los derechos de exportación", sobre los que hijo que "hoy no son legales".

Al término de las exposiciones, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, exhortó a "ser capaces de poder generar una mirada estratégica", a la vez que enfatizó: "No le pidamos todo a una sola ley porque no llegaremos nunca al consenso. Le estamos pidiendo todo a una ley y eso no nos va a permitir que podamos cristalizar el consenso lo más alto que se pueda. Creo que tenemos la obligación de ser optimistas. Queremos una Argentina donde los 47 millones de argentinos podamos vivir mejor", planteó.