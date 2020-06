Gobierno no descarta extender la cuarentena hasta el 12 de julio Circularon versiones en cuanto a la posibilidad de una nueva prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio para el Conurbano y la Ciudad hasta el próximo 12 de julio. "Si bien no está nada definido, es una hipótesis que no podemos descartar" confío una alta fuente de la Casa Rosada.