Alberto Fernández explicó por qué resurgen las políticas negacionistas

"No pasa en Argentina, pasa en todo el mundo, está pasando en Europa, en America Latina. Están aprovechando nuestra debilidad como sociedad. Claro que estamos débiles, si somos sobrevivientes", argumentó.

Alberto Fernández contra Milei: repudió el "negacionismo" y a la "casta económica que posterga desarrollo"

El presidente Alberto Fernández cargó el lunes contra el candidato libertario Javier Milei, al calificarlo de "negacionista" y representante de una "casta económica" que "posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos" y llamó a votar a Sergio Massa y construir un Gobierno de "unidad nacional".

"No retrocedamos y a la hora de votar tengamos en cuenta que hace falta que Sergio Massa sea Presidente", sostuvo Fernández, tras pedir que "no escuchemos los cantos de sirena".

"La casta verdaderamente protegida por los que dicen estar en contra de la casta es la casta económica argentina, que posterga el desarrollo del país para seguir concentrando el ingreso y la riqueza en unos pocos; esa es la verdadera casta y contra esa casta hay que pelear", enfatizó el primer mandatario, quien de esa manera, sin nombrarlo, cargó contra el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Y en ese marco abundó: "No es un tiempo fácil, pero en tiempos difíciles hay que hablar con la verdad. No somos negacionistas, ni de la situación económica, ni del cambio climático; no somos negacionistas de la dictadura que vivió esta Patria. Negacionistas son otros, los que hablan de libertad".