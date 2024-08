Alberto Fernández se defiende: aseguró que no golpeó a Fabiola Yañez y que probará su inocencia

Finalmente, el expresidente Alberto Fernández habló sobre las denuncias de su expareja Fabiola Yañez por violencia de género, ratificadas hoy por ella en la Justicia, y aseguró probará su inocencia. A lo largo de la entrevista que concedió a un medio español, Fernández admitió que en la relación hubo violencia verbal mutua, pero que nunca golpeó a la ex primera dama. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho" , aseveró.

"No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza", afirmó el ex jefe de Estado. “Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar ”, añadió.

"He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, dijo el expresidente, quien afirmó que las explicaciones sobre la imagen en la que se ve a Fabiola Yañez con un hematoma en el ojo “se lo voy a contar a los jueces”.

Cuando los periodistas insistieron sobre las imágenes y los chats, Fernández respondió: “Francamente, no lo logro entender. Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió”. Sin embargo, admitió que la relación no era buena y que hubo episodios de violencia verbal: "Muchas veces tuvimos problemas de otros tipos. Y se me hace muy difícil porque tengo que entrar a explicar otras cosas que directamente se vinculan con su intimidad”.

"Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo”, respondió al respecto. Y agregó: “Si eso fuera así, yo también lo padecí”. Yañez también lo denunció por “terror psicológico”, a lo que Fernández señaló: “No conozco la causa y solo sé la causa por su exabogado. Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo”.

Alberto Fernández consideró que “hay alguien que ha incentivado” a Yañez a denunciar “y hay un aprovechamiento político del Gobierno. “No se llega (a esta instancia) por una denuncia de Fabiola. Se llega porque lo encontraron en un chat y Fabiola primero dice que no quiere promover la acción penal y luego cambia”, sostuvo.

Respecto a la cuestión económica, el expresidente dijo que le da una cuota alimentaria mensual a su exmujer por el hijo que tienen en común: “Todos los ingresos que tengo en España van a una cuenta que está a nombre de los dos y que maneja ella. Son ingresos por la universidad y conferencias. Nunca les hice faltar nada. Nunca pondré en duda mi obligación de acompañar el crecimiento y las necesidades de mis hijos. Nadie me los está demandando”. No dio precisiones sobre las versiones que apuntan a un supuesto pedido de Yañez de u$s3 millones para llegar a un acuerdo y no filmar el documental que se estrenará pronto sobre su paso como primera dama.

Por otro lado, Fernández le respondió a su exvicepresidenta Cristina Kirchner, quien en un mensaje en la red social X lo fustigó tras la denuncia: “No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios. Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza”.

El expresidente insistió en que estará a disposición de la Justicia para comprobar su inocencia, y dijo que lo que tenga que aclarar lo hará en tribunales. “Una cosa es la presunción de la culpabilidad y la otra es el linchamiento mediático que lo hace a uno culpable sin posibilidad de defenderse. Son dos cosas distintas”, concluyó.