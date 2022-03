Agendas divididas para el 24 de marzo acentúan la tensión política en el Frente de Todos

Precisamente a esa hora la Cámpora estará congregándose en otro punto de la Ciudad. Desde principios de marzo la agrupación que dirige Máximo Kirchner convocó a una movilización que prevén masiva, y que concentrará desde las 9 en el predio de la Ex ESMA, desde donde marcharán hasta Plaza de Mayo. Para los organizadores la marcha es considerada una demostración de poder e implica al mismo tiempo el regreso a las calles de la agrupación que lidera Máximo Kirchner.

Vale recordar que la organización no estuvo presente en el marco de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, acto que en las calles quedó copado por el movimiento Evita. Tampoco sacó a sus militantes a la calle el 17 de noviembre, Día de la Militancia peronista y cuando la derrota en las legislativas estaba todavía fresca. De hecho la última gran movilización de la que participó fue el 10 de diciembre con motivo de celebrarse el Día de la Democracia, aunque en aquella oportunidad no llegó a la Plaza de Mayo sino que sus filas permanecieron cerca del Obelisco.

El propio Secretario de Derechos Humanos y miembro de la Cámpora, Horacio Pietragalla, utilizó sus redes sociales para difundir la convocatoria de la organización.

Por su parte la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con Hebe de Bonafini, Rosa de Camarotti, Visitación de Loyola y Carmen Arias" en la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

"El encuentro fue muy fructífero, hablaron mucho, y la vicepresidenta, con el afecto que la caracteriza, saludó a todo el personal de la Casa de la Madres", detalló vía Twitter, luego del encuentro, la Asociación Madres de Plaza de Mayo que preside Hebe de Bonafini.

El pasado 15 de marzo la titular del Senado ya había recibido en su despacho a referentes de organismos de derechos humanos, entre ellos Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Lita Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Giselle Tepper y Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S. Capital; Paula Livatchky y Sol Hourcade del CELS, entre otros.

CRISTINA FERNANDEZ DE KIRVHNER .jpeg Cristina Fernández de Kirchner recibió a organismos de derechos humanos. Senado de la Nación

Las visitas le manifestaron su preocupación por el ataque sufrido a su oficina mientras se debatía el acuerdo con el FMI y pidieron que la Justicia "actúe pronto". Una manifestación pública de ese calibre es la que por ahora sigue esperando la exmandataria por parte del Presidente, y que acrecienta por estas horas la fractura del Frente de Todos.

Según pudo saber Ámbito, durante el encuentro también se dialogó sobre la organización de los actos de este jueves.

Alberto Fernández no está dispuesto a encabezar un gobierno colegiado

Horas antes de que la actividad se hiciera oficial, el presidente Alberto Fernández cuestionó la falta de acompañamiento del kirchnerismo al acuerdo que se negoció con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Cuando me propusieron estar a cargo sabía que iba a tener que tomar decisiones. Claro que esperaba que me acompañaran y no me acompañaron y lo respeto", lamentó el mandatario en declaraciones a El Destape.

"No todos pensamos igual. Lo que creo que no podemos hacer es darnos el lujo, por la causa que sea, de narcisismos, egoísmo, política, de desunirnos", sostuvo al tiempo que dijo "valorar a Máximo y a Cristina". "Esto no va a en detrimento de nadie, pero no existe la Presidencia colegiada. Yo escucho a todos, pero la decisión la tengo que tomar yo", remarcó.

En la misma línea, el Presidente rechazó a aquellos dirigentes que lo tildan de "moderado" y afirmó: "He dado todas las peleas que he tenido que dar; no lo hago a los gritos, pero no soy moderado, soy un tipo que tiene estos modos. ¿Cuál es la revolución, la épica de las derrotas? ¿Qué hubiera pasado si caíamos en default?".

Las declaraciones del Presidente no pueden evitar leerse como respuesta al pedido de un sector del Frente de Todos, que viene reclamando un nuevo contrato en la coalición gobernante que garante una mesa institucional de diálogo. Un nuevo esquema de toma decisiones parece necesario e inevitable si lo que si quiere es no seguir exponiendo las fracturas del frente de cara a la sociedad.