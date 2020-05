Alberto sobre el FMI: "Valoro que la nueva conducción sea razonable"

"Valoro muchas las expresiones de la directora del Fondo porque hemos tomado con seriedad el tema", indicó en diálogo con Radio Rivadavia.

Este martes, Georgieva expresó, en una entrevista con el Financial Times, que el Gobierno argentino "quiere hacer lo correcto para su pueblo" y manifestó el interés del organismo en que el país "avance hacia la sostenibilidad de la deuda".

"Con el Fondo estamos trabajando muy bien. He sido muy crítico y la sensación que tengo es que tienen una conducción técnica y razonable. Es gente que lee con sentido común la economía", devolvió el guante el Presidente de la Nación, al ser consultado sobre las declaraciones de la directora gerente del FMI.

"Valoro mucho las expresiones de la directora del Fondo porque hemos tomado con seriedad el tema", enfatizó el jefe de Estado, y remarcó que "lo que no era serio era prestarle a un Gobierno que sabía que no podía pagar".

En tanto, sobre la renegociación de la deuda, el jefe de Estado señaló: "Los que piensan que nosotros no queremos negociar, se equivocan. Lo que no queremos es comprometernos a una deuda que no podemos pagar".

En este sentido, Alberto Fernández, explicó sobre las posibilidades de evaluar una contraoferta de los bonistas: “Hemos hecho una oferta y es la mejor que podemos hacer. Si alguien hace una contraoferta razonable no tengo problemas en verla, pero hasta ahora no la han hecho”

El mandatario aseguró que por el momento las negociaciones continúan y ratificó: “El deseo es no defaultear. La decisión es comprometerse en lo que la Argentina pueda pagar sin que eso signifique postergaciones para el pueblo”.

A su vez, consultado sobre la suba del dólar blue a $127 y el aumento del contado con liqui, Fernández indicó: “Esto ya lo viví en 2003 con Lavagna. Los acreedores tienen como molestar en la economía interna y esas cosas pasan. Tienen mucha gente en la Argentina que se ponen un poco al servicios de ellos”.

El jefe de Estado explicó que el Gobierno está viendo cómo resolver este problema porque "no hay argumento lógico para que esto ocurra". "Si la economía cae, porque no se mueve, entonces para qué necesitan esos dólares sino es para especular, es solo especulación", concluyó.