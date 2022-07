Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa se volvieron a reunir en Olivos.

https://twitter.com/SenadoArgentina/status/1547584023429427201 La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación, comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia pic.twitter.com/33pcZqej8e — Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 14, 2022

"En la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia", señala la información oficial.

"Fake news total" dice la publicación del Senado en referencia a la nota publicada esta mañana.

"No me consta que haya existido ayer una reunión entre el Presidente y la Vice. En todo caso, pueden reunirse cuando quieran y tener charlas confidenciales y si hay algo que informar me lo harán saber y yo se los haré saber a ustedes", respondió la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti este jueves al ser consultada sobre si podía confirmar el encuentro en Olivos.

El Presidente, la Vicepresidenta y el titular de la Cámara baja vienen manteniendo diálogos y encuentros en las últimas semanas sobre la marcha de la gestión del Gobierno y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía.