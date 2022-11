Alberto Fernández: "Llevamos entregadas 63.000 viviendas en todo el país"

"Llevamos entregadas 63.000 viviendas en todo el país. Cuando lleguemos a diciembre, vamos a estar entregando la casa 70.000", informó el mandatario al hacer entrega de 837 casas en la localidad sanjuanina de La Bebida.

“Todo esto que hizo el Gobierno Nacional no lo podríamos haber hecho si San Juan no tuviera un gobernador como Sergio Uñac, con quien hablamos un mismo idioma y tenemos las mismas preocupaciones. Para nosotros la prioridad es mejorar la vida de la gente porque la política no tiene sentido si no la hacemos para mejorar la vida de nuestros pueblos”, expresó el mandatario luego de recorrer las soluciones habitacionales que demandaron una inversión de más de 6.155 millones de pesos.

El lunes 18 de enero de 2021, San Juan sufrió un terremoto de una magnitud de 6.4 en la escala de Richter, con epicentro a 42 km al suroeste de la ciudad Capital. En aquella oportunidad Alberto Fernández arribó a la provincia para visitar las zonas afectadas y junto al Gobernador firmaron un convenio para la construcción de 1800 viviendas en el marco del plan "Casa Propia – Construir Futuro".

"Estas son 837 casas singulares, las llevaré grabadas como algo especial”, dijo el mandatario y agregó: “Tengo la tranquilidad de la tarea y la promesa empeñada cumplida. Tengo la tranquilidad de que esto no solo ocurre en San Juan. Con estas viviendas llevamos entregadas 63.000 unidades a lo largo y a lo ancho de todo el país”.

En tanto, Uñac recordó que cuando “tuvimos uno de los terremotos más grandes en intensidad, en menos de 12 horas de ocurrido, el Presidente se hizo presente no solo en la Casa de Gobierno provincial sino en el barrio. Los sanjuaninos valoramos mucho esta asistencia porque desde la primera hasta la última vivienda ha sido financiada. El compromiso asumido ha sido compromiso cumplido”.

“Es más fácil construir un país federal que un país unitario. Vos lo has puesto en práctica minuto a minuto porque así lo creés, Alberto, y lo hemos vivido con obras públicas que cambian la vida de muchos sanjuaninos y sanjuaninas”, reflexionó el mandatario provincial.