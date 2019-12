Quién es Felipe Solá, el nuevo canciller de la Argentina

Sola supo construir gran afinidad y un fuerte lazo de confianza con Alberto que le permitió estar en la mesa chica del poder peronista. Desde esa mesa se daba por descontado el puesto que ocuparía el exgobernador bonaerense.

En la previa al 10 de diciembre Solá intensificó sus contactos con el mundo diplomático y sobre su escritorio, el ahora exdiputado tenía un ejemplar de The Acts of King Arthur and His Noble Knights, una novela de John Steinbeck, que leyó en inglés. En los últimos meses también mira series con subtítulos en ese idioma.

Con 69 años y 50 de trayectoria en el peronismo, Felipe Solá regresa a los primeros planos de la política después de un derrotero variado.

Solá es ingeniero agrónomo, fue ministro de Asuntos Agrarios bonaerense de Antonio Cafiero y secretario de Agricultura de Carlos Menem. Empezó la década siguiente como vicegobernador de Carlos Ruckauf, al que sucedió en 2002, en medio de la crisis que llevó a Eduardo Duhalde a la presidencia.

Después de ser reelegido como gobernador, encabezó en 2007 la lista para Diputados en la boleta que lideró Cristina Kirchner.

La relación entre Solá y Alberto Fernández se reforzó a partir de 2008, cuando, con solo semanas de diferencia, dejaron el gobierno de Cristina de Kirchner en pleno conflicto del campo.

En 2009, Solá construyó un frente con Francisco de Narváez y Mauricio Macri. "Fue el error político más grande de mi vida. En lugar de pelearme e irme, me peleé y quise seguir siendo diputado", recuerda. Volvió a encontrarse con Fernández en 2013, en el frente que encabezó Sergio Massa. El reencuentro con Cristina se produjo en agosto de 2018, después de que Solá abandonó el Frente Renovador.

El debate por el restablecimiento de los aranceles a la importación de acero y aluminio que anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se coló en los pasillos del Hotel Alvear. Ese día Felipe Solá, se refirió al tema, y advirtió que se comunicó con las exportadoras damnificadas y comentó que las empresas se mostraron esperanzadas de que se pueda revertir la decisión del presidente norteamericano.

Sobre este tema, anunció que “volverán las cuestiones comerciales al Ministerio de Relaciones Exteriores". "Se llamará nuevamente Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto", había adelantado.