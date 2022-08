Alberto Fernández reveló que recibió amenazas de muerte.

No obstante, el mandatario no quiso brindar más detalles para "no interferir con la investigación".

Alberto Fernández también confirmó que impulsa una manifestación en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Impulso la marcha porque vivimos un momento muy singular. No me resulta preocupante salir a la calle a expresar lo que pensamos en la medida que sea en términos democráticos".

En medio de la polémica por su comparación entre el fiscal Luciani y su fallecido par Alberto Nisman, el presidente Alberto Fernández afirmó que sus dichos "ponen en crisis" el relato que señala que el ex titular de la Unidad AMIA fue asesinado y se quejó de que hubo "una tergiversación" de sus palabras.

"Hay una enorme tergiversación de lo que dije. Creo que el problema central es que mi respuesta pone en crisis un relato de TN y de muchos otros doctores del periodismo que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio. Hasta acá no hay ninguna prueba que diga semejante cosa. Hasta Netflix hizo una serie y sacó la misma conclusión que yo", expresó el mandatario.

En declaraciones a El Destape Radio, el jefe de Estado también cuestionó las denuncias de la oposición e hizo énfasis en su planteo de reformar del Poder Judicial, al tiempo que aclaró que desde Juntos por el Cambio rechazan la modificación porque "esta Justicia les es útil".

"No puedo creer que la Coalición Cívica-ARI me denuncie por instigación al suicidio. No lo puedo creer. Dije todo lo contrario, dije que no encuentro ningún motivo para que el fiscal Luciani pueda hacer una cosa así", afirmó.

Y subrayó: "Cambiemos no quiere que modifiquemos esta Justicia porque les sirve a ellos. Si a alguien le es útil esta Justicia, es a Cambiemos".