Sintonía fina

Alberto Fernández: Por su puesto que me estoy cuidando. Lo que pasa es que la gente está como desatenta a muchas cosas que no se ven, y también circulan infinidad de fotos que no son del momento que dicen que es. Hay también toda una campaña que en verdad lo que busca hacerle sentir a la gente que el Presidente no respeta lo que le pide a la gente que respete. Es una posición muy fea, sinceramente, y en términos de ética política muy odiosa. Pero bueno, yo tengo mucho cuidado.

P.: Se lo preguntaba en el sentido de si a usted le pasa algo, se narraría como una presencia más cercana de Cristina de Kirchner, que no tengo dudas sectores de la oposición aprovecharían para agudizar estas tensiones y la erosión de la cuarentena…

A.F.: A ver si entendí la pregunta. ¿La pregunta es que hay gente de la oposición preocupada por mi salud por las dudas de que me pase algo y Cristina llegue al Gobierno?

P.: No, lo que creo que si a usted le pasa algo, o lo tienen que aislar o internar, la oposición y los medios van a narrar que ahora las decisiones, ya lo están haciendo algunos incluso con usted en funciones, las toma la expresidenta y eso va a agudizar un proceso de tensión social y político.

A.F.: Lo que pasa es que todo eso parte de una premisa, que es que las decisiones las toma Cristina. Con Cristina conversamos como converso con mucha gente; también converso con gente de la oposición. Cristina tiene encima ocho años de presidencia, y tras ocho años de presidencia hay gente que la quiere y gente que no. Entonces explotan esa gente que es reactiva a Cristina diciendo que la que está gobernando es Cristina. Y Cristina está cumpliendo su función en el Gobierno, y lo está haciendo muy bien, pero las decisiones las tomo yo, eso también está muy claro.

P.: Siempre y cuando la decisión que tome tenga que ver con la política sanitaria, que tiene una aprobación enorme, ahí no hay discusión; en cambio, cuando vienen decisiones como la reforma judicial, ahí quieren plantear el fantasma de la vicepresidenta; ¿cómo se sale de esa suerte de trampa?

A.F.: Lo que intento es no prestarle atención a eso, porque entonces estoy paralizado. En verdad, uno se encuentra con cosas que aparecen no es que uno las promueva; yo soy totalmente ajeno a que el Servicio Penitenciario Federal haya tenido un sistema de inteligencia que haya perseguido no solamente a los que están presos, sino también a los que no lo estaban, y que esa información terminara a unos despachos del presidente Macri. No tengo nada que ver con eso. Eso lo que demuestra es un método muy perverso. Lo cuestioné siempre, no me resulta lindo ver que el Estado usa los servicios de inteligencia para ese tipo de cosas, están para otras cosas.

P.: En campaña, una de las agendas eran las decisiones arbitrarias que tomaba la Justicia; ahora el alcance de la causa que tramita en el juzgado del doctor Villena, que se escuchen dentro del Servicio Penitenciario las conversaciones entre el preso y su defendido, ¿lo sorprendió?

A.F.: Sí, me sorprendió. Es más, debe haber conversaciones mías, porque pese a que no fui abogado de ellos, muchas veces fui a ver presos que creí que estaban injustamente detenidos, y para conocer la posición de ellos, y por eso tomaba la posición que tomaba públicamente. Seguramente me habrán grabado. Eso es un espanto como práctica. No quiero hablar mucho del tema porque no conozco la causa más que lo que se dice en los diarios.

P.: Desde que se planteó el anuncio de Vicentin, ¿cambió en algo la idea que tiene el Gobierno?

A.F.: En este punto quiero ser franco, no me gusta mentir ni tergiversar las cosas. Desde que asumí que me vienen hablando todos los dirigentes de Santa Fe los problemas que tiene Vicentin. El 10 de diciembre nos hicimos cargo y el 4 de diciembre, si no me equivoco, Vicentin anuncia el incumplimiento con más de 2.600 productores. Después por otro lado vi la investigación del Banco Nación y hay además una serie de reportes de operaciones sospechosas. Entonces, lo que hay es una empresa muy importante, y que además que la composición accionaria cambió sustancialmente, y hay todo un enjambre de empresas que es difícil entender cómo funciona, todo eso nos hizo decir “¿cuánto más podemos mirar esto sin intervenir?”. Me preocupa que una empresa importante termine en manos de capitales extranjeros.

P.: ¿Lo preocupa la aceleración de contagios en el AMBA?

A.F.: Sí, y mucho. Porque me parece que hay algo que no está funcionando, que la gente no entiende que el mayor problema lo tenemos en el AMBA. Ha tomado un ritmo que ya debe preocuparnos (la velocidad de contagios y decesos). La gente siente que esto ya pasó, y no pasó nada. En la Ciudad sienten que esto es un problema de los barrios trabajadores o de emergencia, y esto no es verdad. La única solución que la medicina reconoce es la cuarentena.