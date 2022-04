Alberto pidió un “acuerdo” contra inflación y envió un mensaje de paz para el campo

En la misma línea que Massa, el Presidente reiteró la centralidad del diálogo para combatir la inflación y conquistar dichos objetivos. “Estoy de acuerdo en que todos pongamos un poquito, también el que está ganando”, pidió Fernández ante lo que definió como “un escenario complejo heredado”. A su vez, Fernández aseguró que a pesar de haber influido, la guerra entre Ucrania y Rusia no es la causal central del aumento inflacionario. “No voy a decir que el problema inflacionario es producto de la guerra, pero voy a decir que ese problema agrava al que tenemos porque produce un generalizado de los alimentos”, indicó.

“Hoy me desperté a las 7 de la mañana con un mensaje del ministro (Martín) Guzmán en el que me decía que Alemania anunció que en marzo la inflación fue del 2%. Y le contesté, no te inquietes, España dijo que fue del 3%. La solución a este problema tenemos que encontrarla entre todos y que todos aporten. Lo que no es posible es garantizarle la ganancia a uno”, ponderó. El jefe de Estado fue recibido por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el intendente de la Ciudad de Las Parejas, Horacio Compagnucci.

La delegación que acompañó al Presidente estuvo compuesta por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y de Energía, Darío Martínez; y la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau.

El mandatario explicó que “hay una pelea por ver qué tipo de país queremos construir. Si un país que sea el granero del mundo y que solo se dedique a primarizar su economía, o un país que quiera desarrollar la producción, el trabajo, la industria y aprovechar el potencial que tiene para producir cereales, oleaginosas, y la carne”. “La discusión no es si la industria es más importante que el campo, hay que pensar que todos deben crecer en armonía”, reflexionó y dijo que para el Gobierno nacional “hacer crecer la industria es generar más empleo, y generar más empleo es distribuir mejor el ingreso, y por eso insistimos tanto en que los salarios deben ganarle a la inflación, porque tenemos que recuperar el salario de la gente”.

El ministro Kulfas aseguró que “hemos tenido un cierre de 2021 con la mayor producción de maquinaria agrícola en lo que va de este siglo XXI” y detalló que “cuando empezamos la gestión, de cada 100 máquinas que se demandaban en el mercado local solo 40 eran fabricadas en Argentina y el resto importadas. Hoy hemos cambiado por completo esa ecuación: de cada 100 máquinas más de 60 son fabricadas por la industria nacional”. “Esto es el resultado de la política industrial que implementó nuestro presidente Alberto Fernández y del acompañamiento que ha tenido por parte de los industriales y trabajadores del sector”, reflexionó al relanzar los programas nacionales de Desarrollo de Proveedores (PRODEPRO) y de Parques Industriales, que apuntan a financiar proyectos y obras en los sectores sanitario, minero y de hidrocarburos, defensa y seguridad, y para empresas que se instalen en parques industriales.

También participaron del acto el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; los secretarios de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; el titular del Bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez; el senador Marcelo Lewandowski; el diputado nacional Roberto Mirabella, y el titular de la UOM, Abel Furlán. Durante el acto, el Presidente pudo recorrer la línea de producción de la fábrica hasta llegar al sector donde se encuentran los productos terminados.