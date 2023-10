Amenazas de bomba a embajadas: la declaración del joven acusado

F.C (solo se darán las iniciales del acusado), trabaja y estudia. Lo que gana depende de la semana. Trabaja en un taller mecánico del bajo San Isidro. “Gracias a dios mis padres me dan comida y techo”, dijo en su indagatoria, según fuentes judiciales.

Se habría valido de e-mails a través de los cuales, con el objeto de infundir temor y causar un peligro común, envió correos de tenor amenazante a las distintas casillas de uso oficial de las misiones diplomáticas mencionadas anteriormente.

Uno de los correos decía: "BOMBA EM EMBAJADA JUDIOS PUTOS. VAM0S A MATAR A TODOS L0S JUDI0S PUTOSSSSSSSSSSSS YYY A LOS GRINGOS...VAM0S A DEJAR BOMBAAS EM EMBAJADA ESTAD0S UNIDOS Y ISRAEL EM ARGENTIN4- BUENOS AIRES 21 - Ezzedeen AL-Qassam Brigades"

Otro dirigido al correo de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos "MvErtE A L0S p4GANOS. Lee Pvse Un4 boMB444 Enn Mariscal Antonio José Sucre 3825".

El descargo del joven acusado

“Los mails que me dijeron no son mios. Yo trabajo y estudio. Desde las 6:30 a las 13:00 voy trabajar. Luego, estudio de 13:30 a 22:00 horas si es doble jornada”, aclaró el acusado, que tiene defensor oficial.

“Los mails no son los que yo uso. Tengo otros correos electrónicos que utilizo habitualmente y otro que uso para juegos y cine y esas cosas. Cuando inició el allanamiento, tanto mi familia como yo, aportamos las claves necesarias. Eso lo hice para que sea más rápido el proceso y demostrar que yo no tenía nada que ver”, afirmó.

En la indagatoria ante el juez Lijo contó que hace dos o tres meses tuvo un conflicto con una vecina porque “desde una cuenta de Facebook creada con mi nombre y con una foto mía de perfil (que era una réplica de mi cuenta actual de Facebook) le enviaban mensajes en tono de burla a publicaciones relacionadas con la muerte de su padre”. Dijo que no era de él y que cuando se enteró fue a hacer la denuncia pero que no se la tomaron.

"Puede ser que alguien de la esquina me esté utilizando el IP. Porque se pasa por QR. Cuando amigos míos vienen a casa se conectan todos al mismo IP. Yo quiero pensar que no son mis amigos quienes me pusieron en esta situación”, expresó.

“En mi casa somos de compartir la clave de Wifi, es una practica común”, dijo, y agregó: “Cuando vienen amigos a casa yo tiendo a pasar el QR para que se conecten”.

Según indicaron las fuentes consultadas, luego contó que tiene otro mail asociado a una cuenta de Instagram para espiar a una exnovia. “Cuando me refiero a espiar es que revisaba la cuenta de mi ex y así ver hace”.

También explicó dónde se encontraba en los días y horarios en los cuales se enviaron los correos, asi, dijo que el martes 29 de agosto cuando se envía uno de los mensajes, estaba en el colegio.

Qué dijo el padre del joven

En declaración testimonial, JCP dijo: “Estoy seguro que mi hijo no fue”. “Además esto ya sucedió en otras oportunidades”.

Relató que hace unos cinco meses, a su hijo le robaron la cuenta de Facebook y que desde esa cuenta comenzaron a comentar las fotos de la hija de una vecina. “Yo pienso que puede ser que el responsable de todo esto sea un vecino mio. Ellos son muy conflictivos. Todo el barrio lo puede decir”, sostuvo.

“Ellos nos amenazaron y nos dijeron "no te imaginás con quién te metiste, van a terminar todos presos" . “La mujer decía que su hijo trabajaba en inteligencia de no me acuerdo qué fuerza”, declaró el papá del detenido como testigo

“Yo se que mi hijo es inocente. Se la crianza que le brinde a mi hijo. Somos gente trabajadora”, finalizó su declaración.