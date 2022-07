AMIA: "El país merece justicia"

Ariel Stofermacher (AS): Es triste e inaceptable la falta de justicia. Por otro parte la impunidad hace que nuestro país sea más vulnerable.

P: ¿Qué recuerdos tiene de ese día?

AS: Yo estaba estudiando en Jerusalem, y rápidamente nos enteramos del atentado, y desesperadamente buscamos noticias de lo que estaba pasando

P: Dos años antes se produjo el atentado a la Embajada de Israel, quienes gobernaban el país no previeron un segundo atentando reforzando la seguridad principalmente en la triple frontera…. Algunos comentarios aseguran que la comunidad judía en particular y la sociedad argentina en general pagaron una deuda del gobierno de entonces con Irán…

AS: No puedo hablar de política con conocimiento serio, pero no hay duda que la impunidad del atentado a la Embajada abrió una puerta para el atentado a la AMIA

P: Pasan los años y el reclamo es siempre el mismo, justicia, cuando usted ve que otros atentados los responsables fueron enjuiciados y condenados y el acaecido el 18 de julio de 1994 contra la AMIA aún no, ¿qué siente?

AS: Siento bronca, impotencia, tristeza. El país merece justicia.

P: ¿Cree que la deuda que la justicia tiene con la sociedad la saldará en algún momento?

AS: No lo sé. Solo puedo tener fe.

P: ¿Está de acuerdo con el juicio en ausencia?

AS: Creo que es un buen instrumento para hacer públicas las pruebas, dar alegatos, en tanto los acusados no se presentan a ser juzgados

P: Cuándo se junta con jóvenes y chicos que no vivieron el atentando a la AMIA en 1994 y no le puede decir que los responsables están cumpliendo sus condenas en la cárcel como corresponde, ¿qué les dice?

AS: Hay que recalcar la necesidad de mantener la memoria y buscar justicia.

P:¿Cree que puede producirse un tercer atentado; la Argentina es segura?

AS: Rezo para que no haya más atentados, sin embargo, el terrorismo mundial no se detiene, y los impulsores del terrorismo están activos

P: ¿Argentina es vulnerable?

AS: Si, creo que somos vulnerables, así como la mayoría de los países.

P: En una entrevista que le hiciera al presidente de la Comunidad Musulmana de Beneficencia Sumita Mohamed Beha Rabal de Foz de Iguazú, Brasil, fue contundente al plantear que este sector no adhiere a grupos terroristas como Hamas o Hezbolah, que se debe mirar en todo caso hacia los musulmanes chiitas. ¿Cuál es su opinión?

AS: Hay 1500 millones de musulmanes en el mundo, solo son terroristas una fracción porcentualmente irrelevante, la mayoría son amantes de la paz.

P: Algunos familiares de las víctimas se enojaron con Dios, usted rabino, que reflexión religiosa merece este enojo con Dios.

AS: Los atentados los hacen las personas y los impulsan organismos terroristas y algunos gobiernos, No Dios. Dios nos ayuda vivir vidas significativas, con amor y Tikun Olam, (reparando el mundo).

P: ¿Hay justicia divina?

AS: La justicia divina existe, a cada cual nos llegará de acuerdo a nuestras acciones