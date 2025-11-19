Video: así fue el desesperado rescate a los jóvenes argentinos arrastrados por el mar en Chile + Seguir en









Cuatro jóvenes sanjuaninos fueron salvados en La Serena tras ser arrastrados por la marea; un adolescente de 17 años sigue desaparecido y continúa la búsqueda.

El dramático rescate de los jóvenes argentinos en la playa Cuatro Esquinas, en La Serena.

Cuatro jóvenes argentinos fueron rescatados en la playa La Serena, en Chile, después de ser arrastrados por una fuerte marea en una zona no habilitada para el baño, mientras que un quinto adolescente continúa desaparecido pese a los intensos operativos de búsqueda desplegados en el lugar desde hace varios días.

El episodio ocurrió durante el fin de semana, cuando cinco chicos oriundos de San Juan (con edades entre 12 y 20 años) ingresaron al mar a la altura de la playa Cuatro Esquinas, en la ciudad de Coquimbo. La fuerza del oleaje los tomó por sorpresa y los arrastró mar adentro, desencadenando una dramática secuencia que quedó registrada en video.

argentinos rescatados en chile Momento en que los rescatistas logran subir a los jóvenes argentinos al bote en la playa La Serena Captura El rescate y el rol clave de un vecino chileno Las imágenes difundidas por redes sociales y medios locales muestran el momento en que un hombre se acerca nadando a los jóvenes para asistirlos, hasta que un bote de rescate llega para subirlos a bordo. El protagonista de ese accionar fue identificado como Francisco Boldo, un chileno que trabaja como obrero de la construcción y que relató cómo tomó la decisión de lanzarse al agua.

“Nado desde chico y participé en campeonatos; cuando vi a esa mujer desesperada no dudé en sacarme la ropa y meterme para ayudar”, contó en diálogo con Radio Nihuil. Según detalló, primero alcanzó a uno de los jóvenes, luego regresó por un menor “que ya estaba ahogado” y al que logró reanimar con primeros auxilios. Posteriormente volvió al mar para rescatar a otros dos.

Sin embargo, no pudo salvar al quinto chico. “El otro se me escurrió de las manos, se me salió de control”, lamentó. Boldo agregó que, en los últimos meses, ayudó a más de diez personas que fueron arrastradas por el mar en esa misma zona.

argeninos rescatados chile La búsqueda del adolescente desaparecido El joven que aún no fue encontrado es Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, sanjuanino y radicado en Chile junto a su familia desde hace algunos años. Hasta este miércoles permanece desaparecido, y más de 150 rescatistas participan de la búsqueda. El operativo está encabezado por la Armada de Chile e incluye personal municipal, Bomberos, pescadores artesanales y el uso de drones para intentar localizar al adolescente en el área comprendida entre La Serena y Coquimbo. Autoridades locales recordaron que el sector donde ocurrió el incidente no está habilitado para nadar debido a la intensidad de la marea y las corrientes que suelen formarse en la costa norte de Chile. La escena se suma a otros episodios similares ocurridos en la misma zona durante los últimos meses.

