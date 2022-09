Aníbal Fernández criticó el envío de la Policía porteña a la casa de los estudiantes

Lo hizo en conferencia de prensa, tras la reunión de Gabinete quincenal que se lleva adelante en Casa Rosada, en la que rechazó la intervención de la fuerza de seguridad, aunque aclaró que no juzgará ni sancionará la decisión.

"Los problemas de las escuelas son de la Ciudad no del Gobierno Nacional. En lo personal, siendo responsable de cuatro fuerzas de seguridad no permitiría que eso suceda, pero es mi visión, cada uno en su gestión de Gobierno actuará como lo siente", expresó.

En la misma línea, aclaró: "No juzgo ni sanciono ni mucho menos. Además, creo que los alumnos tienen la entidad suficiente como para hacer saber cuáles son sus preocupaciones que deberían ser atendidas como tales. Me encantaría que se llevase de esa manera, qué hace la Ciudad no se lo puedo decir".

colegio tomado.jpg

Conflicto mapuche

El ministro también habló sobre el enfrentamiento protagonizado por integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Policía Federal por una cabaña ubica en Villa Mascardi.

"Leí que decían que el lugar de los gendarmes fue ocupado, como si los hubieran echado, y nada más mentiroso que eso", cuestionó el funcionario.

"En esa ocupación, cuando nos pidieron que hubiera un lugar fijo de la Gendarmería nos opusimos, le dijimos a la fiscal que no, que era ir a provocar y que no teníamos ninguna intención en hacerlo, que era un error. Nos contestaron por escrito porque querían que participáramos de la misma manera y terminamos con ese conflicto", explicó.

ataque mapuche villa mascardi 2022 3,jpg.jpg

A la vez, aclaró: "No fuimos a reprimir, no estoy dispuesto a que lastimen a nuestro personal, nos replegamos al lugar que estábamos dos kilómetros. La jueza reunió a la Gendarmería y a la Policía Federal y pidió que se relevara a ese lugar donde había sucedido esto y que el trabajo de cuidado lo hiciera la Gendarmería y que el trabajo científico lo hicieran la Federal.

Aparecieron algunos tirando piedras, se reordenó esa situación y ahí quedó"

Por último, el ministro de Seguridad garantizó que trabaja para solucionar el tema en la zona.