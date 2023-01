Aníbal Fernández duro contra Wado De Pedro: "Debería cerrar el pico"

wado-pedro.jpg Ambito

El primer enojo fáctico fue el de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. "Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno", sostuvo en un evento público en Mar del Plata. "Hay que definirse si estás dentro o estás afuera y si no nos sentimos contenidos deberíamos dar un paso al costado", añadió.

Este sábado, el nuevo cruce fue protagonizado por Aníbal Fernández, quien consideró que "cuando un Presidente peronista ejerce, lo que debiera suceder del otro lado es cerrar el pico y ponerse a trabajar; o en el peor de los casos, si no está de acuerdo, dejar el lugar y correrse para que lo ocupe otro compañero". En ese sentido, enfatizó que "el Presidente es uno solo, representa los intereses del peronismo, y nadie tiene derecho, mucho menos el ministro del Interior, a tratar de ponerle los puntos".

Entrevistado en AM 750, el ministro de Seguridad detalló un viaje de Wado de Pedro a San Pablo: "Cuando él se fue el día que Lula ganó, nadie del Gobierno le dijo nada. Al día siguiente, cuando el Presidente viajó a esa reunión con Lula y fue invitado a un almuerzo, el Presidente lo incluyó a Wado para participara". "¿Desde cuándo el Presidente le tiene que dar explicaciones a él?", concluyó.

¿Cuál será la respuesta del ministro del Interior? ¿Profundizará la tensión o calmará las aguas? ¿Este conflicto configurará las listas en las primarias del Frente de Todos?

https://twitter.com/fsaintout/status/1619154249665105920 Atacar a @wadodecorrido pensando en la campaña electoral propia es lo más antiperonista que hay. @vtolosapaz primero la patria, después el movimiento y por último las personas, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste. — Florencia Saintout (@fsaintout) January 28, 2023

Respaldos a Wado de Pedro

Después de las declaraciones públicas de Victoria Tolosa Paz contra Wado de Pedro, dos funcionarias referenciadas con el kirchnerismo se manifestaron en redes sociales. Una de ellas es Florencia Saintout, actual presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que derrotó a Tolosa Paz en las PASO 2019 para la intendencia del partido de La Plata. "Victoria Tolosa Paz, primero la patria, después el movimiento y por último las personas, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste".

Otras de las funcionarias bonaerenses que escribió al respecto fue Teresa García, ex Ministra de Gobierno de Axel Kicillof y actual senadora por la Provincia de Buenos Aires. "No entiendo, Victoria Tolosa Paz, ¿adentro o afuera de qué? Creo que todos trabajamos para sacar el país adelante. No me parece responsable su consideración sobre Wado de Pedro", publicó en su cuenta de Twitter.