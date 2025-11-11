Eliminan la Secretaría de Comunicación y Medios y sus funciones pasarán a la órbita de Manuel Adorni







A través del Decreto 793/2025, el Ejecutivo dispuso la disolución de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia. Las tareas del área quedarán bajo la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, quien asumió tras la salida de Guillermo Francos.

Adorni, el jefe de Gabinete que reemplazó a Francos. Presidencia

El Gobierno suprimió la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación y transfirió todas sus funciones, personal y recursos a la Jefatura de Gabinete de Ministros, actualmente encabezada por Manuel Adorni.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 793/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, que establece que el área disuelta quedará bajo la órbita del nuevo jefe de Gabinete. El cambio se da pocos días después de que Adorni asumiera el cargo, tras la renuncia de Guillermo Francos el pasado 31 de octubre.

Decreto 793/2025 secretaria comunicacion medios Según el texto oficial, la medida busca “optimizar y dotar de mayor eficiencia la gestión del Gobierno nacional”, al concentrar la elaboración de la política comunicacional, la coordinación de los medios públicos y la difusión de las actividades estatales en un único organismo.

De esta forma, la Jefatura de Gabinete absorberá las competencias de la Secretaría de Comunicación y Medios, incluyendo la planificación y ejecución de estrategias de comunicación del Poder Ejecutivo tanto a nivel nacional como internacional. Además, la norma dispone que el organismo que lidera Adorni asuma la gestión de las áreas de turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior.

La llegada de Adorni a la jefatura fue oficializada semanas atrás en un acto celebrado en la Casa Rosada, encabezado por el presidente Javier Milei. En la ceremonia, que contó con la presencia de funcionarios, legisladores y familiares, el mandatario le tomó juramento al ex vocero presidencial, quien asumió “por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios”. Antes de la jura, Milei le dedicó un breve mensaje: “Con todo, eh”, en tono de aliento para el inicio de su gestión.

Santilli Adorni Orrego Con esta designación, Adorni reemplazó formalmente a Francos, quien había presentado su renuncia tras las elecciones legislativas. En su carta de dimisión, el ex funcionario sostuvo que su decisión buscaba permitir al Presidente “afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia”. En los días posteriores, ambos participaron de una reunión de transición junto a Lisandro Catalán y Diego Santilli en la sede de la Jefatura de Gabinete, donde intercambiaron información y agradecimientos en un encuentro que se desarrolló en un clima cordial en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada. Con la eliminación de la Secretaría de Comunicación y Medios, el Gobierno profundiza su proceso de reestructuración interna y concentra la política comunicacional en manos del área que dirige Adorni, quien además continúa ejerciendo su rol como vocero presidencial.