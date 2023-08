Axel Kicillof arremetió contra la postura de Patricia Bullrich y Javier Milei sobre los BRICS: "Atrasan 50 años"

Kicillof, en una entrevista con radio El Destape, consideró que nuestro país "tiene que generar las relaciones de la manera más eficaz posible" y no dudó en afirmar que "sería penoso y patético no participar" .

"Es un hecho importantísimo y relevante en términos históricos y estructurales", dijo el mandatario durante la entrevista.

Qué dijeron Bullrich y Milei sobre los BRICS

El gobernador bonaerense respondió de esa manera a las críticas de Bullrich y del postulante de la Libertad Avanza, Javier Milei, por el ingreso a los BRICS y la relación con China y Rusia.

Esta mañana, Bullrich disertó en el Consejo de las Américas reunido en el hotel Alvear, donde expresó: "Quiero dejar una cosa muy clara: hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a Brics". Además, adelantó que "Argentina en nuestro gobierno no va a entrar a los BRICS".

En tanto, Milei dijo también este jueves en el Consejo de las Américas que no está dispuesto a "pactar con comunistas" y habló anteriormente de romper lazos con Beijing y Brasilia si llega a la presidencia. "Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas", aseguró el candidato de La Libertad Avanza al tiempo que aclaró: "Nuestro alineamiento internacional es Estados Unidos e Israel".

Luego de anunciar la aceptación de los BRICS al ingreso de Argentina, el presidente Alberto Fernández también cruzó a la candidata de Juntos por el Cambio por sus postura. “Ojalá que no sea presidenta, porque no entiende lo que está diciendo", dijo el mandatario y agregó: "La política exterior no tiene ideologías, tiene intereses”.

De concretarse el ingreso, Argentina pasará a ser un miembro pleno y podrá acceder a créditos inmediatos del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los BRICS, con sede en la ciudad de Shanghái. El ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en mayo con la titular de la entidad, Dilma Rousseff para tratar la incorporación del país a la institución financiera.

Las oportunidades de acceso a créditos a tasas accesibles, para infraestructura, salud y educación, han impulsado al gobierno argentino a tomar una posición favorable respecto al grupo y su rol en el tablero geopolítico.