Axel Kicillof en Avellaneda: "La proscripción se empieza a romper hoy"

El mandatario inició conmemorando el 50° aniversario del triunfo electoral de Héctor Cámpora , como candidato del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) el 11 de marzo de 1973. En ese sentido, recordó que durante la proscripción del peronismo entre 1955 y 1973, "hubo algunos vivos que pensaron que podían hacer un peronismo sin Perón. No se podía, como hoy no se puede hacer un peronismo sin Cristina ".

"Han inventado miles de causa. Han estado mintiendo, ensuciando y embarrando, pero no pueden evitarlo. La compañera Cristina Fernández de Kirchner es la dirigenta en la que nuestro pueblo cree , en la que confía y la que quiere", sostuvo Axel Kicillof y entendió que "por eso ahora dieron un paso más, que es la proscripción ".

Minutos después, el gobernador apuntó contra "los que tratan de proscribir a Cristina quieren ignorar la historia y la lucha. Sepan muy bien que a Cristina Fernández de Kirchner no se la va a poder proscribir porque este pueblo la va a bancar y acompañar. El pueblo no es tonto. La proscripción se rompe alzando la voz, organizándonos, con militancia, con compromiso y con el pueblo en la calle". " Si el pueblo quiere a Cristina, va a ser Cristina ", concluyó.

Las últimas palabras del discurso de Axel Kicillof fueron: "El año que viene va a gobernar la Argentina alguien que defienda los derechos. No va a gobernar una derecha que venga a aplastarnos. En esa discusión entre la derecha y los derechos no puede haber una democracia limitada, condicionada ni achicada. Este plenario es el comienzo de un trabajo incansable que haremos de cara a nuestro pueblo en todos lados. Esa proscripción se empieza a romper hoy. No aceptamos que persigan, que ensucien ni que prohíban. Vamos a pelear por nuestros derechos, por los del pueblo y por Cristina".

Entre los dirigentes presentes en el escenario se encontraban Wado de Pedro, Verónica Magario, Jorge Ferraresi, Andrés Larroque, Martín Insaurralde, Mario Secco, Fernando Espinoza, Mayra Mendoza y Roberto Baradel.

Plenario Avellaneda Himno.jpg Foto: Agencia Télam.

Axel Kicillof apuntó contra la Justicia: fallos contra Cristina y Corte Suprema

Kicillof hizo referencia al discurso de Cristina Fernández de Kirchner en su acto de Río Negro y pidió que se avance en la investigación por el intento de magnicidio en su contra: "Exigimos que haya castigo para los que atentaron contra la vida de Cristina. Para los que lo prepararon y los que lo financiaron".

Además, hizo referencia a la causa Vialidad, que involucra a la vicepresidenta: "Nunca estuvo peor usada la palabra fundamento. Lo que ocurrió fue una vergüenza, una calamidad y un ridículo de ese partido judicial". "Ni siquiera en el fallo pudieron sostener ninguno de los argumentos que habían presentado los fiscales. Parecía otro juicio, con otras pruebas y otros fundamentos, que eran en realidad puro humo".

El gobernador bonaerense también hizo hincapié en las declaraciones opositoras sobre la incapacidad de la actual gestión de afrontar su deuda en pesos: "No le van a torcer el brazo a un gobierno popular, por más que puedan conspirar y hacer terrorismo económico". Posteriormente, opinó sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre coparticipación, considerando que "ese fallo fue repudiado en todas las provincias argentinas porque es un fallo que busca acumular más riqueza y más poder en una sola ciudad, contra toda la República Argentina".

Posteriormente, habló sobre la filtración de conversaciones de Lago Escondido: "Conocimos la trastienda y la preparación de cada una de esas maniobras. Ahora compañeros y compañeras es nuestra obligación que todo el pueblo sepa cómo se manejan. Que todo el pueblo sepa que Clarín, La Nación, una parte de la Justicia y los servicios de inteligencia son una banda mafiosa que busca proscribir y prohibir a los dirigentes del campo popular".

AXEL KICILLOF: ¨No hay PERONISMO sin CRISTINA¨

Axel Kicillof apuntó contra Juntos por el Cambio: "Vienen a ajustar"

En su alocución, Axel Kicillof apuntó contra la oposición: "Desclasificaron y exhibieron su programa económico. Dijeron lo que planean y quieren hacer en la Argentina. Empezaron a hablar sin tapujos, a diferencia de la elección pasada, de que vienen a ajustar, a achicar el Estado, a privatizar Aerolíneas e YPF. Vienen a quitarle los derechos al pueblo argentino. Esta vez nadie puede hacerse el distraído, nadie puede comerse los globitos de colores ni creerse una revolución de la alegría".

"Tienen montones de candidatos para ahorrarse los noteros y movileros de canales macristas. Andan recorriendo la provincia haciéndose eco de esas denuncias falsas", opinó el gobernador e hizo un comentario sobre los pendientes de su gestión: "Por supuesto que en la Provincia de Buenos Aires falta infraestructura, salud y educación. ¿Pero saben qué? Cuando estuvieron ellos rompieron todo. Abandonaron la salud y la educación. Persiguieron docentes y explotaban las escuelas".

Contra eso, propuso que "es nuestra obligación como militantes recorrer todas las escuelas, fábricas, barrios y clubes a explicar". "Hay que bajar al territorio y dar la discusión sin vergüenza y sin esconderse. No tenemos nada que esconder: hay que mirar a los ojos a nuestro pueblo", concluyó.

Kicillof Discurso Avellaneda.webp

Axel Kicillof dio pistas sobre sus lineamientos económicos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se hizo eco de la declaraciones sobre política económica de Cristina Kirchner y, con perspectiva nacional, dejó algunas definiciones. "Argentina tiene todo lo que el mundo necesita y demanda. Tenemos energía, petróleo, litio y alimentos. Pareciera que tenemos asegurado un futuro venturoso", introdujo para continuar diciendo que "lo importante que el crecimiento, que es el fruto de nuestro desarrollo, no se quede en un sector minoritario".

En ese sentido añadió que "es importante discutir cómo y cuándo se toman las medidas que hay que tomar para que el crecimiento sea con distribución, con igualdad y con inclusión social". "Es mentira que hay que poder crecer para después distribuir. Para poder crecer es imperioso distribuir las riquezas, mejorar los ingresos y los salarios", afirmó.

"Esa es una discusión que nos espera: no alcanza con tener recursos naturales, ni con tener riqueza hidrocarburífera, mineral ni alimenticia. Es necesario discutir un modelo donde esa riqueza genere distribución e industria y no reprimarice. Que esa riqueza genere tecnología y ciencia. Hay que enfrentar los intereses que quieren saquear la riqueza argentina", pidió.

Axel Kicillof también hizo referencia al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Sus consecuencias y condicionamientos tienen un solo responsable: Mauricio Macri. Es el macrismo, es Larreta y es Bullrich. Ellos nos trajeron al Fondo", entendió y agregó que "esa dependencia que intenta generar necesita de nuevo un gobierno que se plante y le diga que no: que primero hay que crecer para poder pagar y que para crecer hay que distribuir. Primero está nuestro pueblo y después están los compromisos. Nadie habla de no pagar ni defaultear, sino de defender a fondo los intereses nacionales", concluyó.