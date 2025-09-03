Axel Kicillof cerró campaña en la 1° sección y llamó a apoyar a Fuerza Patria en las urnas: "Es un voto para cuidar a nuestro pueblo"







Durante un acto de campaña en Tigre, el gobernador advirtió que la propuesta del presidente Javier Milei es hacia el "engaño, mentira, odio, agresión, violencia verbal y la provocación".

Axel Kicillof volvió a llamar a votar para ponerle un freno al avance de Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un nuevo acto de campaña en Tigre, en la recta final de cara a las elecciones del 7 de septiembre, y remarcó: "La única boleta que se opone y que le puede poner un freno a Milei es la de Fuerza Patria. Es un voto para cuidar a nuestro pueblo, los discapacitados, los jubilados, los comerciantes y los productores".

En ese sentido, advirtió que la propuesta del presidente Javier Milei es hacia el "engaño, mentira, odio, agresión, violencia verbal y la provocación". De esta manera, enfatizó que ante este escenario a nivel nacional se "necesita una respuesta": "Los laburantes, los estudiantes y los jubilados lo hicieron en la calle pero ahora estamos ante el momento de la verdad".

De cara a los comicios en la Provincia, Kicillof agregó: "Tenemos una oportunidad enorme que es que en lugar de putear, enojarse y quejarse, hay una forma de decirle que no a Milei y reafirmar lo que creemos y pensamos en Tigre, que es con la boleta de Fuerza Patria. Esa es la herramienta y el instrumento más efectivo y lo que más le va a doler a Milei. No es por las redes ni en los canales, sino en las urnas".

Por otro lado, destacó la campaña que hizo en todo el territorio bonaerense junto a "representantes de todos los barrios y los sectores" y cerró: "A veces dicen que los dirigentes tienen que cumplir cuando están en el Gobierno y a mí se me ocurre que es más difícil cumplir cuando uno está en el llano y en la oposición, que era lo que se propusieron".

Duro comunicado de Axel Kicillof contra el Gobierno Esta mañana, el mandatario lanzó un comunicado en su cuenta de X donde apuntó contra Milei aseguró que se trata de una gestión que "perdió toda noción de límite".

En el comunicado al que tituló "Un freno al desborde", el mandatario bonaerense afirmó: "En estos días hemos visto la creciente desesperación del Gobierno Nacional. Un gobierno que perdió toda noción de límite, que se sostiene únicamente en su capacidad de mentir". "Con cada mentira que se descubre, aparecen nuevos curros y negociados que los dejan expuestos frente a una sociedad decidida a castigar democráticamente la estafa y el engaño. Y como no pueden explicar lo que hacen, como no quieren enfrentarse al juicio de las urnas, recurren a lo único que saben hacer: desviar la atención, sembrar caos, denunciar ´fraude´, enrarecer el clima social, causar desorden y agitar el odio", remarcó.