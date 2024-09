Axel Kicillof y dirigentes de Unión por la Patria criticaron a Milei por el video: "Está promoviendo un virus de odio"

En la publicación, Kicillof afirmó que el Gobierno nacional lleva adelante un ataque a los derechos de "los sectores populares, trabajadores, jubilados y jóvenes". Además, aseguró que "lesiona el federalismo, agrediendo a los gobernadores" y "promueve el egoísmo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1836918881786499227&partner=&hide_thread=false Milei y el virus del odio



Es muy serio y muy grave: el presidente difundió un video en el que compara a la principal fuerza política de la oposición con un virus. Esta metáfora ya ha sido utilizada en más de una ocasión, y en su nombre se han cometido las peores aberraciones.… pic.twitter.com/k45Tng5aoY — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 20, 2024

Asimismo, denunció al libertario por "entregar los recursos naturales del país", impulsar la "desindustrialización" y "paralizar la inversión pública". Y aseguró que "abandona completamente la educación y la salud pública", "recorta jubilaciones y medicamentos", "reprime a quienes protestan", "daña las relaciones de Argentina con países de la región" y "asfixia al arte y a la cultura".

Advirtió también que más allá de "aumentar la desigualdad, la pobreza y el desempleo, Milei está promoviendo un virus de odio, absolutamente incompatible con la democracia y la vida en común". Ante esta situación, realizó una invitación a los legisladores bonaerenses, nacionales y provinciales para que expresen "un enérgico repudio al video difundido. Milei: con la democracia no se jode".

Juan Grabois tildó de "pobre tipo" a Javier Milei

Juan Grabois, referente de la UTEP, cruzó duramente al jefe de Estado por el video y aseguró: "Sos un pobre tipo y vas a ser un triste recuerdo en la historia. Tenés el virus de Nerón. Un video no va a alcanzar para que la gente se olvide que festejaste bajar las jubilaciones o que le sacaste la comida a los pibes". Además, añadió: "Ya estamos despiertos y no se aguanta más. Tenés que laburar para solucionarle la vida a los argentinos, no postear boludeces".

Por su parte, la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio prefirió apelar a la ironía: "Nací con el virus peronista en sangre y moriré con el virus peronista", escribió en su cuenta de X (exTwitter). En tanto, su compañera de bancada Nora del Valle Giménez calificó el video como "de muy mal gusto" por mostrar a dirigentes "supuestamente ´infectados´ por una virus responsable de ´la destrucción argentina'".

En tanto, la diputada de Unión por la Patria Natalia Zaracho también se expresó: "Milei, la condena del futuro de miles de personas la generó la crisis del modelo económico que vos representás en los 90 y 2001". En la misma línea, aseguró que "con Cavallo, Bullrich, Sturzenegger, ¿te suena? Los mismos que son tus funcionarios y modelos a seguir. Ponete a gobernar. Sos un ridículo".

Javier Milei publicó un polémico video en el que compara al kirchnerismo con un apocalipsis zombie

La pieza comienza con una voz en off que narra algo que arrancó hace 12 años, cuando el virus "comenzó no solo con la destrucción Argentina" sino también con "la destrucción de mentes".

Milei kirchnerismo zombies

"El país se sumió en el caos caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que lo llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados, algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy Ku-K 12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue pero ahora no contagia, se ha vuelto vulnerable", continúa el relato mientras se ve una ciudad devastada de fondo.

Por último, el narrador sugiere que "en medio de la destrucción una esperanza ha surgido", a la vez que aparece un león, el cual simbolizaría al propio Milei.