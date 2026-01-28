El Gobierno elevó las recompensas por dos prófugos: un abusador buscado desde 2015 y un condenado por narcotráfico + Seguir en









El Ministerio de Seguridad fijó $10 millones para dar con Sergio Eduardo Giménez y $5 millones por Maximiliano Ariel Liquitay, según resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

El Ministerio de Seguridad elevó los montos para obtener datos que permitan capturar a dos prófugos con causas de extrema gravedad.

El Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva, dispuso un aumento en las recompensas ofrecidas para quienes aporten información que permita localizar a dos delincuentes prófugos con causas de extrema gravedad, uno vinculado a delitos sexuales contra una menor y el otro a una organización narcocriminal.

La decisión quedó formalizada a través de las resoluciones 87/2026 y 88/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial. En ese marco, se estableció una recompensa de $10 millones por datos que permitan capturar a Sergio Eduardo Giménez, prófugo desde 2015, y de $5 millones por información sobre el paradero de Maximiliano Ariel Liquitay, quien tiene orden de captura internacional vigente desde enero de 2024.

Desde la cartera de Seguridad precisaron que quienes cuenten con información deberán comunicarse con la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos. También aclararon que la identidad de los informantes será resguardada y que el pago se efectuará una vez corroborados los datos aportados, siempre que el informante no esté vinculado al hecho delictivo.

Un prófugo con alerta roja de Interpol Sobre Sergio Eduardo Giménez pesa una alerta roja de Interpol desde el 11 de noviembre de 2015, luego de haber sido denunciado por su hijastra por abusos sexuales reiterados cometidos durante varios años. La Justicia determinó que los hechos se produjeron con la colaboración de la madre de la víctima, Celia Sosa, quien fue condenada a 14 años de prisión como coautora.

interpol.jpg Sergio Eduardo Giménez permanece prófugo desde 2015 y tiene pedido de captura internacional de Interpol. El acusado contaba además con antecedentes penales, ya que había sido condenado en 2013 por abuso sexual contra su hija biológica. Tras los hechos, se fugó y se sospecha que continuaría oculto en Paraguay.

Un condenado por narcotráfico y lavado de activos En el caso de Maximiliano Ariel Liquitay, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta lo condenó a 9 años y medio de prisión por su rol como integrante de una organización narcocriminal, en la que se encargaba de la gestión de los vehículos utilizados por la banda. Maximiliano Ariel Liquitay Maximiliano Ariel Liquitay fue sentenciado a 9 años y medio de prisión por integrar una organización narcocriminal. Las autoridades indicaron que Liquitay está investigado como coautor del delito de lavado de activos agravado, y que su captura internacional fue solicitada el 12 de enero de 2024. La causa se originó en 2023, tras el secuestro de un camión con 418 kilos de cocaína que ingresaba al país desde la frontera con Bolivia. Por ese operativo también fueron condenadas otras tres personas, entre ellas el chofer del camión y quienes cumplían funciones de apoyo logístico.