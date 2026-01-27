El Gobierno confirmó un "récord histórico de inadmisiones y expulsiones" de extranjeros + Seguir en









El anuncio fue hecho por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En total, entre diciembre y enero, fueron inadmitidos, expulsados, capturados y/o extraditados más de 5.000 personas.

El Gobierno celebró los resultados de su endurecimiento en política migratoria. PFA

El Gobierno confirmó un fuerte aumento en la cantidad de ciudadanos extranjeros inadmitidos o expulsados en los distintos pasos fronterizos del país. De acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad Nacional, entre diciembre y enero casi 5000 personas no pudieron ingresar al país o fueron expulsadas.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló el alcance de la política en un mensaje difundido en redes sociales: “En estos dos meses tuvimos récord histórico de expulsados, inadmitidos, capturados y extraditados. Diciembre, 2400 extranjeros y lo que va de enero, 2300”. Así, la funcionaria adjudico el resultado el endurecimiento de las medidas por parte de Casa Rosada y sentenció: “Los extranjeros que tengan antecedentes, que cometieron delitos o que intenten entrar de manera ilegal ‘quedan afuera’”.

El Gobierno celebró el endurecimiento de su política migratoria Las cifras fueron publicadas junto a un video en el que se ve a la ministra de Seguridad haciendo un resumen de lo ocurrido en materia de política migratoria durante los dos últimos meses, momento en el que asumió Monteoliva en reemplazo de Patricia Bullrich. "Esto es el resultado del refuerzo que venimos haciendo en todas las fronteras y en todos los pasos fronterizos", narró la funcionaria en la publicación.

Alejandra Monteoliva Monteoliva llegó a su cargo el pasado 2 de diciembre de 2025. @AleMonteoliva "Es simple: si sos extranjero y tenés antecedentes, delinquís, querés entrar o estás de manera ilegal, afuera. Porque como decimos siempre, en Argentina, el que las ahce las paga", sentenció Monteoliva.

Más operativos migratorios En paralelo a las medidas en frontera y al anuncio de Monteoliva, la Policía Federal Argentina (PFA) avanzó con operativos en el conurbano bonaerense. En Villa Celina, partido de La Matanza, se detectaron a 16 ciudadanos extranjeros que residían de manera irregular en el país.

El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la Comisaría de Asuntos Migratorios, a pedido de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Durante el operativo se identificaron a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras. Los controles incluyeron el uso del sistema biométrico Morpho RAPID ID y cruces de información con bases de datos del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales, Migraciones y el sistema SASI. Como resultado, se labraron actas de Declaración Migratoria y también actuaciones contra responsables de comercios que empleaban personal en situación irregular. Además, cuatro ciudadanos bolivianos fueron detenidos acusados de administrar locales que funcionaban dentro de una feria clandestina. En esos comercios se constató la violación a la Ley de Marcas y la comercialización de teléfonos celulares denunciados como robados. En total, se secuestraron 70 equipos y mercadería con marcas apócrifas. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N°3 de Morón. Por su modalidad, el procedimiento recordó a las redadas que realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, conocido por intervenir en comercios y espacios públicos para detectar infracciones migratorias. No obstante, en este caso, las actuaciones se limitaron a intimaciones para regularizar la situación administrativa y no derivaron en expulsiones inmediatas.